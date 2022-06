Alexia Rivas destapa los robos de Olga Moreno y Lara Sajén en 'Supervivientes 2021'

Los exconcursantes de Supervivientes que comentan desde plató la edición que se está emitiendo del reality coincidieron en confesar que en todos sus concursos había habido robos, aunque a diferencia de lo ocurrido en esta edición, los participantes mantuvieron la lealtad entre ellos y no se delataron... hasta ahora.

Telecinco emitió este martes 7 de junio una nueva entrega de Supervivientes: tierra de nadie, el programa presentado por Carlos Sobera. En él, Alexia Rivas aprovechó para señalar directamente a una de sus compañeras por haberse saltado las normas.

La aludida fue Olga Moreno. Según la periodista, tanto ella como Lara Sajén se dedicaron a robar latas de comida durante todo el programa, aunque hasta ese momento esto no se había sabido. "Eso lo dices tú, yo nunca he robado. Estarías en otra edición, a parte creo que no estabas con nosotros, estabas en el barco", se defendió rápidamente Moreno, presente en plató.

🌴🔥SV2022🔥🌴 Alexia Rivas saca a la luz los robos de Olga Moreno en 'Supervivientes 2021' y ella lo niega: "¡No estabas!". Alexia eres una LIANTA!! #TierraDeNadie6 #YoMeRebelo8J pic.twitter.com/KfggNMILBr — 🌹Rosa M🌹🫂 RosMu (@RosaMMunoz) June 7, 2022

Lejos de recular, Alexia le pidió que dijera la verdad y aseguró que, si ella hubiese podido también se habría saltado las normas. Rosa Benito celebró que los concursantes robasen porque así, al menos, hacían algo. Por su parte, Rafa Mora presumió de que en su edición nadie se destapaba o, al menos, no entre quienes se caían bien.

Las acusaciones de Alexia se sumaron así a otras tantas que recibió la empresaria a lo largo del concurso por algunas imprecisiones y trampas que detectó la audiencia en sus pruebas y duelos, aunque la malagueña se alzó como la flamante ganadora de Supervivientes 2021.