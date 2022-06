El colchón también hay que limpiarlo (¡y desinfectarlo!) si queremos evitar tener que comprar otro antes de tiempo

Todo lo que hay en casa es sujeto de una limpieza de vez en cuando. Desde los elementos más esperables, como el horno o la bañera, hasta otros que tienden a pasar desapercibidos pero son igual (¡o más!) importantes, como las llaves de casa, los picaportes de las puertas o el interior de bolsos y bolsillos. Sin embargo, no todos requieren el mismo esfuerzo y, por tanto, nos dan la misma pereza; y es que, si pensamos en la cantidad de tiempo que hay que invertir... ¡procrastinamos seguro! Quizá, por eso, desde que apostamos por el nuevo colchón, no lo hemos limpiado ni desinfectado ni una sola vez con los peligros que ellos supone. ¿O no tienes miedo de los ácaros que anidan en los textiles de casa?

Los colchones y la ropa de cama son algunos de los elementos del hogar más idóneos para la acumulación de estos arácnidos que pueden provocarnos alergias o potenciar los efectos de las afecciones respiratorias que ya tengamos, como el asma. Por eso, ahora que lo sabes, debes dirigirte a tu dormitorio y hacer lo correcto: ¡limpieza general! Y, como sabemos que te asaltarán las dudas, aprovechamos para adelantarte que limpiar el primero necesitas una herramienta específica que, con el menos esfuerzo, te ayude a eliminar la suciedad y desinfectarlo. ¿Has oído hablar de las pistolas multiusos de vapor?

La pistola multiusos a vapor de Comforday. Amazon

Estas herramientas ayudan a que el vapor de agua penetre en los tejidos sin generar condensación, eliminando a su paso todo tipo de suciedad, bacterias o gérmenes, así como los ácaros del polvo o los pelitos de nuestras mascotas que tienden a clavarse. En el caso de la pistola que hemos seleccionado, a la venta en Amazon, al incluir nueve accesorios intercambiables, podemos especializar la limpieza, aplicando un cabezal distinto según lo que queramos solucionar, desde un repaso integral hasta las manchas más adheridas. Además, al ser ligera y compacta, es ideal para esta labor, pues podremos transportarla y manejarla con facilidad. Y, cuando acabemos de limpiar el colchón, ¡bajarla al garaje para que los asientos del coche también reluzcan!

