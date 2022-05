Una bola que absorbe la suciedad del bolso en un minuto o por qué tienes que apostar por este invento de 10 euros

La cartera, el móvil, las llaves, las gafas de sol... También un paquete de pañuelos, una crema solar, unos pendientes, alguna moneda suelta, auriculares, mascarilla, cacao de labios, un buscador remoto para cuando no sabemos dónde lo hemos dejado y tantas otras cosas posibles como personas llevan bolso. Y es que este complemento tan útil que nos permite ir siempre preparados para cualquier imprevisto tiende a convertirse en un agujero negro del que salir es imposible... sobre todo si hablamos de la suciedad. De tanto uso que les damos, como es habitual, acumulan más porquería de las que nos gustaría (desde pelusillas hasta migas) y limpiarla no solo es difícil... ¡además nos da mucha pereza!

Pero, todo sea dicho: no hay opción. Por eso, desde 20deCompras hemos rastreado cuál es la fórmula más efectiva y rápida de lograrlo haciendo el mínimo esfuerzo, y hemos dado con un invento de Amazon que no nos ha dejado indiferentes. Esta bola troquelada, firmada por Sauberkugel, se lanza dentro del bolso y, del movimiento, su interior absorbente va atrapando las partículas de suciedad que no deberían formar parte de nuestro bolso, mochila, riñonera o bolsillo de abrigo. Este producto, a día de la redacción de esta noticia, cuenta con más de 3.600 valoraciones y roza las cinco estrellas doradas. Por 10 euros, merece la pena probar su efectividad, ¿no?

Esta bola recoge la suciedad del interior de bolsos y bolsillos. Amazon

Cómo usar la bola de limpieza

Para librarnos de todas las partículas de suciedad, pelusas, migas o arena, entre otras, en bolsos, mochilas, bolsillos, cestas de playa y otros accesorios, basta con llevar siempre suelta esta bola en su interior para que se vaya moviendo. Su doble diseño lo permite: por un lado, su bola exterior con diseño de panal tamiza todos los objetos pequeños, mientras que los que caben se adhieren a la interior, en la que la suciedad queda atrapada en ella. Llevarla encima no es incómodo, puesto que es pequeña y solo pesa 16 gramos. Además, limpiarla para que siga cumpliendo con su cometido es fácil: basta con abrirla y lavarla para que la suciedad se desprenda y quede como nueva. Este artículo ya sobrepasa las 3.600 valoraciones en Amazon que le han otorgado 4,5 estrellas doradas de valoración, lo que sin duda asegura, al menos en parte, su efectividad.

