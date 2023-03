Los días en los que toca lavarse el pelo, aplicarse tratamientos para su cuidado y plancharlo, el cuarto de baño se puede convertir en un auténtico campo de batalla desordenado donde es hasta peligroso entrar por el calor, la cantidad de productos y las mini bombas que conforman el secador y la plancha calientes apoyados en el lavabo. Toda persona con pelo largo sabe lo difícil que es apoyar en cualquier superficie el secador y la plancha cuando se están utilizando, ya que pueden dañar nuestro mobiliario. O, por el contrario, esperar hasta que se enfríen para volver a guardar estos pequeños electrodomésticos en el armario.

Pero, para estos problemas lo mejor es fijarse en las peluquerías y copiar sus sistemas en casa. ¿Cómo?, te dejamos unos trucos desde 20deCompras muy prácticos y que, además, no te robarán mucho espacio en tu cuarto de baño. El primero es para la plancha del pelo, ya que algunos modelos pueden alcanzar más de 250 grados centígrados y durante la tarea de planchado solemos dejarlos en el lavabo o en un armario (¡incluso en el suelo!) y puede ser peligroso.

Con un simple protector de silicona para poder dejar encima la plancha de pelo caliente mientras la estamos utilizando es más que suficiente para proteger nuestro mobiliario. Además, no te costará ni tres euros gracias al nuevo marketplace Miravia.

Para proteger del calor tu mobiliario. Miravia

Este modelo lo tienes también disponible en Primor todavía más barato, para que te cueste menos de dos euros. Y, si prefieres un modelo un poco más grueso y discreto al mismo tiempo, este de Amazon te encantará. Se trata de una alfombrilla de silicona que adhiere a la superficie de tu lavabo para apoyar la plancha de pelo tanto cerrada como abierta.

Para apoyar la plancha del pelo caliente en el lavabo. Amazon

Sin embargo, el mejor truco para apoyar tanto la plancha como el secador e, incluso, poder guardarlos una vez que has terminado, es este ¡de peluquería! Se trata de un soporte que se adhiere de forma fácil al lavabo, o a cualquier superficie, y tiene el espacio perfecto para apoyar el secador y la plancha y mantener a salvo tus muebles.

¡Con accesorios incluidos para su fácil instalación! Amazon

No tendrás que preocuparte por su instalación, ya que viene con accesorios para que sea muy fácil fijarlo a la pared o al lavabo sin dañar tu mobiliario. Incluso, con cinta adhesiva se podría pegar porque no requiere de ningún agujero extra. Por otro lado, el material que se ha utilizado para fabricarlo es aluminio especial para que sea duradero y aguante temperaturas extremas. Además, está anodizado y pulido para resistir a la corrosión y al ennegrecimiento. Por último, no importa qué secador o planchas tengas, su tamaño es universal para que sea útil con cualquier marca y modelo de pequeño electrodoméstico.

