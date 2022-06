El actor Mario Marzo denuncia las feroces críticas recibidas por las fotos de su boda: "Solo veo prepotencia e ignorancia"

Mario Marzo ha dicho basta y se ha plantado contra los haters de las redes sociales. Ha sido a raíz de las feroces críticas recibidas en Twitter tras subido una "graciosa" fotografía de su boda.

En ella salía subido a un tronco para estar a la misma altura que Ana Campo, su ahora esposa, de manera divertida y burlándose de los estereotipos. "Una boda de altura ❤️", tituló la romántica instantánea.

Algo que no entendieron muchos usuarios, que se dedicaron a criticar e incluso a insultar al actor, tachándolo incluso de "acomplejado".

Por eso, Marzo quiso responder horas después. "Es increíble cómo en Twitter, siempre, siempre, siempre va a haber gente que necesita conflicto para que le hagan casito. Pasó cuando compartí que murió mi madre, pasa cuando nos hacemos una foto graciosa en mi boda", empieza en el hilo de denuncia.

Una boda de altura ❤️ pic.twitter.com/HHBLVdGkIr — Mario Marzo (@Mr_Marzo) June 4, 2022

"Twitter puede ser usado como el medio de información más global e instantáneo que existe, y eso tiene como efecto secundario una red social de eruditos del todo. Especialistas empoderados de todos los ámbitos con opiniones irrefutables", relata el actor.

"La comunidad de Twitter da a entender y favorece que tu opinión es válida y merece ser oída sin importar hacer daño a otras personas, y sobre todo, sin importar que tengas o no, alguna idea del tema en cuestión. Lejos de libertad, yo solo veo prepotencia e ignorancia. Quien más sabe más duda".

Es increíble como en Twitter, siempre siempre siempre, va a haber gente que necesita conflicto para que le hagan casito.

Pasó cuando compartí que murió mi madre, pasa cuando nos hacemos una foto grachiocha en mi boda. — Mario Marzo (@Mr_Marzo) June 5, 2022

"Llevo 21 años siendo pianista clásico y me gano la vida con ello, y siento que puedo defender y poner la mano en el fuego por 4 o 5 cositas. Y ya. En todo lo demás: escuchar, cotejar, y si mis valores me lo permiten, silencio. Llevo 13 años siendo "figura pública" y he hablado de muchas cosas pareciendo estar convencido de ellas porque no queda bien decir: no tengo ni idea. La mayoría de lo que hablaba eran gilipolleces. Hoy opto por leer, cuestionar y pensar, y si mis valores me lo permiten, callar. Hoy no me lo han permitido, y de ahí este sermón. No te conviertas en el pedante que nadie quiere cerca", sentencia el actor.

Además, ha retuiteado un tuit en el que se explica que esas fotos "son en plan ironía por la presión que sentimos las mujeres altas (y los hombres bajos) en siempre tener que buscar alguien según los estándares nos mandan".