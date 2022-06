Macarena Olona, el mazo de Vox para tirar abajo la puerta del Palacio de San Telmo

Miércoles de la semana pasada, Congreso de los Diputados. Macarena Olona sube a la tribuna del hemiciclo para despedirse de su cargo como parlamentaria de Vox. Sus palabras pasan a un segundo plano cuando se descubre que bajo la americana lleva una camiseta de 'Piolín' adornado con cuernos y alas de diablo. Hacía escasos minutos lucía en su lugar la imagen del torero Morante de la Puebla fumándose un puro y vestido de luces. Se había cambiado de atuendo. El motivo, reivindicar a los agentes que fueron enviados a Cataluña para frenar el referéndum independentista de octubre de 2017 y a los que Pedro Sánchez llamó "piolines". Rebelde, aguerrida, incluso histriónica. Así es la candidata de Vox para las elecciones andaluzas del 19-J.

Macarena Olona Choclán (Alicante, 43 años) es la única integrante de la guardia pretoriana de Santiago Abascal que no camina de su lado desde el nacimiento de la formación. Fue Iván Espinosa de los Monteros, un verdadero pata negra de Vox, quien contactó con ella a través de Linkedin en marzo de 2019. El partido venía de cosechar su mayor éxito electoral, entrando por primera vez en su historia en un parlamento autonómico -el de Andalucía-. Y camino a las elecciones generales de 2019, faltaban nombres para rellenar las candidaturas. El perfil de Olona encajaba a la perfección: una abogada del Estado de reconocido prestigio con dotes para la oratoria, un pasado limpio y un futuro lleno de posibilidades para el arte de la política.

La alicantina aceptó la oferta, jubiló la toga y fue delegada a la cabeza de lista por la circunscripción de Granada. Su figura resultaría crucial tras el resultado de los comicios generales, cuando Vox logró 52 diputados y pudo presentar recursos de inconstitucionalidad. Ella, ya con acta de diputada, capitaneó a partir de entonces luchas furibundas en los tribunales que terminaron tumbando en parte los decretos sobre el estado de alarma del Gobierno o el cierre de las Cortes durante la pandemia. Nuevas conquistas para su vitrina personal.

Cambio de camiseta de Macarena Olona en la sesión del Congreso de los Diputados del pasado jueves 26 de mayo. Europa Press

Una carrera de obstáculos en la Justicia

Olona se licenció en Derecho por la Universidad Pública de Alicante, donde obtuvo el premio extraordinario de la licenciatura (curso 2002-2003) para ingresar después, en 2009, en el Cuerpo de Abogados del Estado. Sus próximos diez años forjarían su espíritu combativo y su experiencia dialéctica contra huesos duros de roer.

Primero, destinada en Burgos, estrenó su palmarés judicial gracias a la absolución de todos los policías acusados de sobrepasar los límites legales en sus cargas contra los manifestantes del barrio burgalés del Gamonal.

Más tarde, desde el País Vasco, desempeñó el cargo de abogada jefe del Estado entre 2013 y 2017, presentando más de un millar de recursos contencioso-administrativos contra ayuntamientos, leyes y concentraciones. Muchas diligencias, por no poner la bandera española en los balcones de los consistorios. Tanto es así que la abogada consiguió la primera multa contra un alcalde por incumplir la ley de 1981 que obliga a hacer ondear la bandera de España en los edificios públicos.

Su otra gran fijación ha sido siempre la corrupción. No en vano, fue parte activa en la investigación del fiasco de la planta de purines del Valle de Carranza o en las sucesivas causas para recuperar el dinero público perdido en los proyectos Epsilon e Hiriko. La fundación cívica 'Hay Derecho' premió su trabajo contra la corrupción y en defensa del Estado de Derecho en el País Vasco. Una labor que ella misma reconoció no haberse antojado "nada sencilla", afectando incluso a su terreno personal.

Sea como fuere, en 2017 abandonó la dirección de la Abogacía del Estado en Euskadi para dar el salto a la sociedad pública Mercasa. Todavía se desconocen los motivos reales de su reubicación, una decisión adoptada por la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaria, y que se vinculó directamente a las negociaciones que mantenía con los nacionalistas vascos.

Tras su etapa en Mercasa, Olona fue a parar a otra empresa pública, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI); en concreto, a Sepides, donde tuvo el cargo de directora de negocios de la actividad empresarial.

Las dos 'Macarenas'

Por los mentideros del Congreso corre el rumor de que existen dos 'Macarenas' ; la de fuera y la de dentro del Parlamento. Su dulzura por los pasillos del palacio, "Molona" la llaman cariñosamente los suyos, rivaliza con la crudeza de sus palabras una vez traspasa los portones del hemiciclo. Allí, ha llegado a llamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "genocida", a acusar a la vicepresidenta Yolanda Díaz de haber “sobornado a los sindicatos” o a reprochar a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que "los ciudadanos tienen la percepción de estar gobernados por auténticos delincuentes".

Muy lejos del decoro parlamentario, en una ocasión Olona forzó que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la expulsara de la reunión de la Diputación Permanente. La presidenta tuvo que llamarla al orden hasta en tres ocasiones: primero, por negarse a dejar libres los asientos que correspondían a los diputados de Ciudadanos y después, por tratar de incluir una iniciativa sobre Cataluña no prevista en el orden del día. “Esto no es un circo, es el Congreso”, le espetó Batet a Olona mientras varios ujieres agarraban del brazo a la diputada ante su negativa a abandonar la sala.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha expulsado a la diputada de Vox, Macarena Olona, después de que primero volviera a intentar sentarse en un lugar donde no le correspondía y, después, exhibiera fotografías de los disturbios y de policías heridos, para exigir un debate sobre Cataluña en la Diputación Permanente. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha expulsado a la diputada de Vox, Macarena Olona, después de que primero volviera a intentar sentarse en un lugar donde no le correspondía y, después, exhibiera fotografías de los disturbios y de policías heridos, para exigir un debate sobre Cataluña en la Diputación Permanente.

Lejos de las sesiones parlamentarias, mantiene intacto su discurso. Femenina, pero en contra del "feminismo actual". Negacionista con la violencia de género. Y partidaria de aplicar el 'pin parental' para evitar que "a niños de 0 a 6 años les hablen de sexo anal" en las escuelas, tal y como aseveró en una entrevista televisiva.

'Macarena de Salobreña', misión Palacio de San Telmo

No habían sido convocadas las elecciones por el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, cuando Abascal tiró de la manta. "Usted me pregunta por Macarena Olona y cada vez le veo más cara de presidenta". El líder de Vox anunciaba indirectamente que la abogada del Estado se presentaría a las urnas el próximo 19 de junio. Lo mismo que dijo de Juan García-Gallardo, el candidato castellanoleonés que hoy es vicepresidente del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, “qué cara de vicepresidente se le está poniendo".

Aunque, durante días, la candidatura de Olona pendió de un hilo por mor de un posible registro indebido en el padrón de la localidad granadina de Salobreña. El Ayuntamiento del pueblo anuló su empadronamiento después de que la Policía Local no encontrara a la candidata hasta en dos ocasiones en domicilio estipulado. La casa del líder granadino de Vox, Manuel Martín. Finalmente, la Junta Electoral estimó que no existía "obstáculo legal alguno" para su proclamación como aspirante. Y Olona, lejos de contentarse con eso, denunció a a la alcaldesa de Salobreña por presunta prevaricación administrativa, delito electoral y vulneración de derechos fundamentales. Pidiendo desde entonces a los medios de comunicación que se refieran a ella como "Macarena de Salobreña" y no "Macarena de Graná", como la bautizaron inicialmente. Muy en su línea.

Ya con el horizonte judicial despejado, arranca la campaña electoral con un objetivo: arañar la mayoría suficiente del PP andaluz y entrar al Palacio de San Telmo. O, más de su estilo, tirar la puerta abajo a mazazos.