Elaborado en farmacias hospitalarias, para un consumo 'indirecto' (nunca en forma de cogollos, sino en preparados estandarizados o fórmulas magistrales), recetado por un médico que trabaje en el sistema sanitario público y solo disponible a un listado de personas consumidoras que elaborará cada comunidad autónoma. Estas son las propuestas del PSOE en su modelo de regulación del cannabis con fines medicinales, una propuesta de conclusiones que ha compartido con el resto de los grupos parlamentarios tras haber escuchado las experiencias de expertos en la Subcomisión del Congreso que estudia la regulación médica de la marihuana en España.

El texto, que lleva meses fermentándose, estará abierto hasta el 10 de junio para que otros partidos trasladen sus aportaciones. Antes, este jueves, se pondrá sobre la mesa en la última reunión de la Subcomisión que cuenta con la presencia de asociaciones prolegalización. Y una vez recogidos todos los pareces, el 23 de junio, será sometido a votación en la Comisión de Sanidad del Congreso. El objetivo último es que llegue como propuesta de ley a la Cámara Baja después del verano.

Así, según se lee en el escrito al que ha tenido acceso 20minutos, los socialistas apuntalan su iniciativa en torno a cinco líneas maestras; garantizar la disponibilidad de medicamentos derivados del cannabis; dotar de un papel elemental a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS); el servicio público y los hospitales (no las farmacias comunitarias) como brazo ejecutores; evitar “una mayor disponibilidad del cannabis fuera del contexto clínico”; y evaluar el programa "anualmente" para ajustar posibles cambios.

Claves de la propuesta

En primera instancia, el PSOE insta a "explorar fórmulas" que permitan la disponibilidad en el mercado farmacéutico de "extractos o preparados estandarizados del cannabis que hoy no tienen una autorización de comercialización" para poder dar respuesta "a aquellos pacientes a

los que se les prescriba a través de los canales establecidos".

A tal fin, en segundo lugar, el documento destaca a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), referida como "pilar" y "pieza clave" en la regulación de preparados del cannabis, como la encargada de definir la prescripción y dispensación tanto de medicamentos con productos derivados del cannabis en su composición

La farmacia hospitalaria será, en cualquier caso, el servicio encomendado para dispensar dichos fármacos, pudiendo "cuando las condiciones del paciente o la distancia a los servicios lo requieran" acceder a los mismos desde los domicilios.

Y no cualquier médico del sistema público podrá prescribirlos. Tendrán que ser especialistas con competencias en las áreas que atienden a las indicaciones autorizadas en cada momento. De hecho, desde el PSOE piden "promover la formación en el uso terapéutico del cannabis entre estos profesionales de la Medicina".

Por último, con ánimo de evitar inmiscuirse en el perfil de pacientes que podrán recibir estos derivados, el documento propone que no sea una prescripción derivada de la dolencia sino del caso particular. En otras palabras, que no a todos los pacientes con esclerosis múltiple se les recete, sino que sea algo individualizado, caso a caso.

Así pues, los socialistas recomiendan que haya un "registro centralizado" de los pacientes a los que se prescriben y dispensan fórmulas magistrales o preparados de cannabis. Dicho registro correrá a cuenta de las comunidad autónoma.