Cannabis medicinal: "Último intento" en el Congreso para legalizar su uso terapéutico 

La legalización del uso medicinal del cannabis ha vuelto al centro del debate en el Congreso. Este lunes, la Cámara Baja ha dado un paso más hacia su regulación a través de la quinta sesión de la Subcomisión en la Comisión de Sanidad y Consumo, que aún con mayoría favorable, todavía despierta muchas divergencias en algunas agrupaciones parlamentarias. El debate social parece superado: después de que la OMS retirase la planta de la clasificación de los estupefacientes más peligrosos, según el CIS, un 90% de los españoles secunda la legalización de la marihuana con fines terapéuticos, ante lo que pacientes y expertos ven "el último intento" para que España se sume a los 47 países donde su uso medicinal es una realidad.

"Los pacientes tenemos que estar en manos del Estado y de los médicos, no de los narcos", ha reivindicado la presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), Carola Pérez, jaleada por medio centenar de personas que se arremolinaban frente a los leones del Congreso con una pegatina en el pecho de Dosemociones- asociación de pacientes que utilizan cannabis medicinal-. Como cara visible de los más de 300.000 posibles beneficiarios de un cambio en la legislación del cannabis, la presidenta del OECM ha asegurado que este será "el último intento" de regularizar su uso terapéutico. "Si no, tendremos que cuidarnos nosotros solos", ha expresado, consciente de que si vence la legislatura sin avances en esta materia, tendrán que empezar el proceso desde cero.

A propuesta del PNV, la subcomisión se reunió por primera vez el pasado 16 de febrero y tras escuchar la voz de expertos y analizar experiencias de otros países durante sendas sesiones, espera escribir un informe que siente las bases de una nueva regulación a partir del próximo 30 de junio. A mitad del proceso, el diputado del PSOE Daniel Viondi ha asegurado este lunes que resulta "inexorable" la regulación del cannabis medicinal en España, para pedir después un "consenso máximo" al resto de grupos políticos a fin de llegar a un acuerdo. Eso sí, resulta imprescindible que exista "seguridad jurídica y sanitaria" y que el proceso se produzca bajo el paraguas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), ha apostillado.

"Hoy el PSOE ha estado más cariñoso y cercano, ocupándose más de los pacientes. Pero las palabras no bastan, los hechos son importantes", ha comentado Carola Pérez, abrigada por Manuel Guzmán, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y vicepresidente del Observatorio, ante la prensa.

Vox por su parte, ha presentado una actitud muy diferente: "Nos hemos sentido insultados (...) como si fuéramos delincuentes", ha lamentado en alusión a Juan Luis Steegmanna, representante de los de Santiago Abascal en la sala, que esta mañana ha retirado que el uso del cannabis terapéutico "abre la puerta al uso del cannabis recreativo".

Desmitificando el cannabis

En España, el consumo de marihuana, tanto recreativo como terapéutico, está prohibido desde 1961. Tan solo está permitido tener cien gramos (100 gr.) de cannabis para autoconsumo en espacios privados, o para consumo compartido en clubes cannábicos. El tráfico de marihuana, considerada como una droga blanda, se castiga con penas que van de uno a tres años de prisión y pueden agravarse en caso de grupo organizado o cuando la cantidad droga incautada sea abundante.

No obstante, de los dos componentes más populares del cannabinoides, el tetrahidrocannabinol o THC y el cannabidiol o CBD, el segundo, a diferencia del primero, no está fiscalizado específicamente. De ahí que, en los últimos años, la oferta de productos con CBD -que no es psicoactivo pero sí un potente antiinflamatorio y antioxidante- se haya disparado.

Por su parte, el THC posee importantes propiedades narcóticas, muy efectivas para frenar el dolor de pacientes crónicos, y un gran aliado para abrir el apetito.

Con todo, España, por su clima y su situación geográfica, es el principal productor y exportador de marihuana en Europa.

Además, se trata de una droga que no se fuma. Tal y como explican desde el OECM, la "mayoría" de pacientes que consume cannabis con fines terapéuticos emplea dispositivos médicos para la inhalación, preparados sublinguales o cremas, y no 'fuman porros' como equivocadamente mucha gente piensa.

No obstante, no debe confundirse que una sustancia tenga uso terapéutico con que sea inocua o perjudicial para la salud. Está científicamente comprobado que el consumo de marihuana provoca daños orgánicos y psicológicos.