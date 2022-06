La belleza de la conversación entre Mercedes Milá y Ana Belén en Movistar Plus

Movistar Plus

A veces, no hace falta ni siquiera presentaciones. Sólo basta un abrazo. Abrazadas, Mercedes Milá y Ana Belén se han reencontrado frente a las cámaras. Dos amigas mirándose a los ojos, enfrentándose a las pérdidas, a los ideales, a las emociones. Enfrentándose al paso del tiempo, en definitiva. Y haciéndolo con la sinceridad que no siempre permite la televisión pero que si logra la curiosidad incesante de Milá.

A veces, tampoco es necesario sobreexplicar. En la pantalla del plató, aparece Ana Belén cantando en 1984 'España, camisa blanca de mi esperanza'. Es una actuación rescatada del último programa del espacio de entrevistas de Mercedes Milá Buenas noches, que destacó en TVE en la primera mitad de la década de los ochenta. Los ojos vuelven a hablar. "España, camisa blanca de mi esperanza... Paloma buscando cielos más estrellados, donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar", describe la composición de Victor Manuel.

A veces, la sociedad progresa desde los gestos cotidianos, desde ese entendernos sin destrozarnos, desde ese sentarnos y conversar. "Teníamos la sensación de que estaba todo por hacer. Y todos nosotros sabíamos que íbamos a formar parte de eso que estaba por hacer. Cada uno en su parcela. Pero todos teníamos esa sensación. Todos estábamos ahí", reflexiona Ana Belén en esta charla sobre la explosión de creatividad de los ochenta. Un país que tenía claro lo que no quería ser en un tiempo en el que no había móviles para conectarse pero "nos encontrábamos y no nos perdíamos nadie". Y nos veíamos las caras, y empatizábamos.

A veces, no hay que obsesionarse con buscar el titular. El encuentro de Ana Belén y Mercedes Milá sucede en Milá vs Milá, de Movistar Plus, pero podría ser en la casa de una de las dos. Tranquilas, sin prisa, con complicidad, con compromiso y con conclusión. Porque este espacio recuerda que la conversación relajada es más fructuosa, interesante e incluso atrayente que cualquier intenso debate televisado de esos que, por cierto, abundan tanto hoy y donde lo menos importante es llegar a alguna parte. Y, entonces, viendo a Mercedes Milá y Ana Belén uno se percata de que el diálogo de dos experimentadas personas libres de argumentarios mediáticos es el mejor estímulo para entenderse y entender. De intentar entender, aunque sepamos que jamás lo vamos a entender todo.