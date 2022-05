Victoria Federica se enfrenta a una multa por su mal uso del patinete eléctrico

Nueva polémica para Victoria Federica, quien parece no tener en cuenta que las normas de tráfico son iguales para todos y para todo tipo de vehículos. Los patinetes eléctricos incluidos. La sobrina del rey Felipe VI ha sido captada cometiendo varias infracciones este fin de semana que podrían acarrearle una multa por incumplimiento de la Ley de Seguridad Vial.

La joven de 21 años, quien ya tiene su propio meme en Internet tras subirse a un patinete fumando (lo que se conoce como 'Victoria Federica patín piti'), acudió junto a varias amigas a las últimas corridas de la Feria de San Isidro, en las que, entre otros, toreaba Gonzalo Caballero. Ahora que ha roto su relación de 3 años con Jorge Bárcena necesita este tipo de planes.

El problema es que ella y sus amigas, una vez acabadas las faenas de Las Ventas, salieron de la plaza de toros con la idea de ir de fiesta y para desplazarse hasta el sitio decidieron subirse a varios patinetes eléctricos, una forma de moverse por la capital que debe encantar a la nieta de Juan Carlos I a juzgar por la sonrisa de oreja a oreja que se le dibujó en la cara y que captaron los paparazzis.

El problema es que ella va de 'copiloto' en un transporte en el que solo puede ir una persona. La hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar se abraza a una amiga que es quien conduce mientras ella habla por el móvil, algo catalogado por la DGT como infracción y que puede acarrear una multa de 100 euros, ya que en dicho vehículo solo está autorizado a ser utilizado por una única persona.

Además, por si fuera poco, ni ella ni su amiga, ni el resto del grupo que se subieron en otros patinetes cometiendo las mismas infracciones, llevaban el casco reglamentario, algo que la Ley de Seguridad Vial establece que es obligatorio. Por no llevarlo, la sanción es de 200 euros.

Victoria Federica y una amiga, cometiendo varias infracciones en patinete. GAA / GTRES

Así, lo que podría haber sido una tarde y una noche perfecta para Victoria Federica se ve empañado por no respetar las normas de tráfico urbano. Sin duda, una minucia para la sobrina del rey: gracias a su posición social, o bien no le llegará la multa o bien no le costará apenas esfuerzo pagarla. Eso sí, si quiere ser it-girl debe entender que esto también forma parte del mundo influencer.