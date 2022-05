Olga Moreno valora el paso de Ana Luque en 'Supervivientes' y aclara si visitaría a los concursantes

Olga Moreno ofreció este viernes 27 de mayo una esperada entrevista en Déjate querer, formato presentado por Toñi Moreno. Se trataba de las primeras declaraciones después de su polémica entrevista con Lecturas, que no le gustó nada a su hijastra, Rocío Flores.

La ganadora de Supervivientes 2021 opinó sobre la edición que se emite en la actualidad, que cuenta en su plantilla con Olga Moreno, su defensora en plató mientras concursaba en el reality. Moreno dijo que estaba satisfecha con el concurso de su amiga, pero que echaba de menos que se mostrara al 100% cómo es, con su positividad y su sentido del humor.

"Estoy viendo esta edición, me está gustando muchísimo, pero ella no es así, no se está mostrando tal y como es aún, tiene muchísimo más que dar de lo que está mostrando. La gente se cree que Ana es tonta, pero es más lista que todos nosotros", reflexionó.

Además, dijo que estaría encantada de visitar a su amiga en Honduras y que no descartaba para nada participar en algún formato televisivo, pues tanto en el concurso como en Déjate querer se había sentido muy cómoda. Tras Ana Luque, confesó que su segundo ganador era Kiko Matamoros, al que le agradecía mucho que hubiese estado siempre para ella y su apoyo mientras participaba.

"Por supuesto que Ana es mi favorita, pero también me gusta mucho Kiko Matamoros; el concurso que está haciendo y el tándem que forma con Ana. Además, le estoy muy agradecida, siempre me ha defendido cuando lo he necesitado", comentó.