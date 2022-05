Actitud intransigente y tensión en plató: las duras exigencias de Olga Moreno en su entrevista con Toñi Moreno en Telecinco

Olga Moreno ya ha grabado su entrevista con Toñi Moreno para Déjate querer. Sin embargo, tal y como desvela Lecturas, no todo ha ido sobre ruedas. Todo lo contrario. Las duras condiciones que puso la sevillana tornaron prácticamente un quebradero de cabeza la entrevista.

Siempre según la misma información, Olga Se negó a tratar ningún tema de su situación actual y así lo firmó en su contrato. Solo ha hablado de su pasado, de su infancia, sus hermanas y su familia de sangre en la entrevista grabada el 19 de mayo y que se emite este viernes.

Ni rastro de Antonio David, su ex, ni de Rocío Flores, con quien hay rumores de mala relación desde que la ganadora de Supervivientes diera una exclusiva en una revista.

Según la revista, que basa su información en algunos presentes en el plató, la tensión se respiraba en el ambiente y también la parte más intransigente de Olga y su círculo, sobre todo la de Agustín Etienne, el representante, que intentó parar la entrevista hasta en tres ocasiones, cuando Toñi Moreno hizo alusión a algún tema del presente de la sevillana.

Por todo, destaca la publicación, la incomodidad de Toñi Moreno ante la situación era más que evidente. Incluso, durante un momento de la entrevista, Olga Moreno le comentó a Toñi Moreno que le había gustado mucho la que hace semanas le hizo a Nacho Palau, con la que se inauguró el programa. La respuesta de Toñi le fue que él no puso condiciones, a lo que la ex de Antonio David contestó: "No como yo, ¿verdad?".