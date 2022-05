Irene Rosales comparte los últimos retoques estéticos que se ha hecho: "Habrá gente que lo criticará, pero creo que no hay nada de malo"

Aunque alejada de la televisión, Irene Rosales no ha pasado a un segundo plano ni mucho menos. Al margen de algunas declaraciones a la prensa sobre su marido, Kiko Rivera, sigue centrada en su perfil de influencer.

La sevillana continúa mostrando su día a día a sus más de 677.000 seguidores, incluso a la hora de revelar los retoques estéticos que se ha hecho.

Contenta por lo natural que le ha quedado, hasta el punto de que nadie se había dado cuenta, la joven contó que se ha inyectado ácido hialurónico en la nariz. "El retoque de la nariz ya llevaba un año y medio que no me lo hacía. La tenía bien, pero ya se me estaba quitando el efecto de la otra vez", confesó en sus stories.

"Lo que he hecho ha sido subirme un poquito la puntita y ponerme el tabique recto", explicó. "También fui a ponerme bótox, que no me lo ponía desde principios de noviembre y ya me hacía un poco de falta porque yo tengo arrugas. Lo que no quiero es que el día de mañana se me queden las marcas de las arruguitas".

"Es algo que no tengo que esconder, no es para nada malo ponerte bótox. Yo me veo la cara mucho más despejada y me la noto con luminosidad", defendió Irene Rosales. "A mí me gustan los resultados con los que salgo cuando voy a la clínica".

También reflexionó sobre la gente que la criticará y le dirá que "no para de hacerse cosas", pero aseguró que solo se realiza estos dos tratamientos y otro para ponerse labios, algo que lleva casi un año sin hacer.

"Habrá gente que lo tenga que criticar, es verdad que mi aspecto de la cara ha cambiado porque me puse brackets y te cambia por completo la mandíbula, pero creo que no hay nada de malo, siempre y cuando te pongas en manos de profesionales", añadió la influencer.