Tensión en el Congreso: el PSOE pide que se retire el "autócrata" que Vox ha dedicado al presidente Sánchez

El Congreso de los Diputados es este jueves el escenario de un pleno monográfico sobre el espionaje a políticos independentistas catalanes por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a través del programa informático Pegasus. El debate no ha sido especialmente duro en líneas generales, pero sí ha habido algún momento de tensión, sobre todo cuando el PSOE ha pedido a la presidenta de la Cámara Baja que se retire el "autócrata" que Vox dedicó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sánchez ha abierto la sesión acusando a la derecha de "corrupción democrática" y no aceptar el resultado electoral, "descalificando como ilegítimo cualquier Gobierno que no sea el suyo". En este contexto, ha reprochado al Partido Popular y a Vox de no haber apoyado "nunca" a su Gobierno, ni siquiera durante la pandemia o la guerra de Ucrania, y las críticas a sus acuerdos parlamentarios con partidos nacionalistas.

Tras las palabras del jefe del Ejecutivo, Santiago Abascal, líder de Vox, no ha dudado en calificar de "autócrata" a Sánchez en repetidas ocasiones durante su intervención. "Se ha comportado durante esta legislatura como un caprichoso. Todo con tal de seguir en el poder y salirse con la suya. Pero España no va a ser su juguete roto", ha afirmado Abascal.

Las afirmaciones de Vox hacia el presidente no han sentado nada bien en la bancada socialista. Ha sido su portavoz en el Congreso, Héctor Gómez Hernández, el que entonces ha solicitado la palabra y ha pedido "por falta de decoro" la retirada del término "autócrata" empleado por Abascal. "Es una falta de respeto para la democracia y para esta cámara", ha añadido Gómez Hernández, que ha acusado a Vox de faltar "constantemente a las reglas del juego". Las palabras del portavoz socialista en la cámara han provocado el aplauso de los integrantes de su grupo parlamentario y las protestas de los diputados de la formación de extrema derecha.