El jefe de los Mossos d'Esquadra en Girona, Josep Milan, alertó hace unos días que los casos de abusos sexuales por sumisión química se estaba convirtiendo en un "grave problema" en Cataluña con varias denuncias a la semana por estos casos. Según datos oficiales, en una de cada 3 agresiones sexuales, la víctima estaba drogada. De las 468 agresiones sexuales que atendió el año pasado el Hospital Clínic de Barcelona, en el 31% de los casos hubo una sumisión química previa.

Ante la creciente preocupación por esta problemática, desde la patronal del ocio nocturno Fecasarm han tomado cartas en el asunto, y han decidido que a partir de este verano (alrededor de la verbena de Sant Joan) las discotecas adscritas repartirán vasos con tapa para evitar que se pueda echar en las bebidas drogas de sumisión química como la burundanga.

Formación de las plantillas

Las discotecas que se adhieran a esta iniciativa recibirán una formación específica de sus empleados (del camarero a los agentes de seguridad privada, los empleados de guardarropía o los DJ), similar a la campaña 'Ask for Angela' que funciona desde 2016 en locales de ocio nocturno del Reino Unido donde la persona que esté siendo víctima de una agresión de este tipo pronuncia la palabra clave "Angela" para alertar a los empleados de la situación de peligro o de incomodidad en la que se encuentra. En Dinamarca, las personas condenadas por agresiones sexuales no pueden entrar en las discotecas al estar registradas.

Lo ha explicado este miércoles en declaraciones al programa 'Planta Baixa' de TV3 el secretario general de Fecasarm, Joaquim Boadas. Entre los modelos de tapas que ya se han mostrado dispuestos a repartir los responsables de 25 establecimientos en Cataluña (9 de ellos en Barcelona ciudad, como la sala Apolo y Pachá) los hay de aluminio de un solo uso, con código QR que se puede escanear para contactar directamente con la policía o en forma de goma de cabello. Todos con un agujero para colocar la cañita.

Funcionamiento del protocolo

Boadas ha indicado que en el plazo de, como máximo, "un mes o un mes y medio" estas 25 discos que se añaden a la iniciativa "tendrán un distintivo internacional de seguridad que incorporará todos estos protocolos y elementos de seguridad para evitar agresiones sexuales". Ha recordado que "en los espacios privados" estos ataques "son mucho más difíciles de detectar".

Cuando un empleado informa a seguridad de un episodio, estos "detienen al agresor, lo separan de la víctima y avisan a la policía por si se hubiera producido algún tipo de delito", ha explicado Boadas.