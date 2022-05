Así es Uvalde, el pueblo pequeño y de mayoría latina escenario de la masacre en Texas: "No podemos creer que esto haya pasado aquí"

Un joven de 18 años ha matado este martes hasta 21 personas en un tiroteo en la escuela de primaria Robb (Robb Elementary School) de la localidad de Uvalde, en el estado de Texas (EE UU). Entre las víctimas mortales se encuentra el autor de los hechos, Salvador Ramos, que fue abatido por la policía. Tenía 18 años y, según The New York Times, era estudiante del Instituto de Uvalde (Uvalde High School).

El joven mató hasta 19 niños, de entre los 7 y 10 años, y también a dos profesores del centro. Además, el gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró en su comparecencia ante los medios que Ramos disparó a su abuela antes de perpetrar el ataque en el centro.

Cómo es la localidad y su población

Uvalde es una ciudad que se encuentra a 130 kilómetros de la ciudad de San Antonio, y es cercana a la frontera del estado mexicano de Coahuila. Se encuentra dentro del condado de Uvalde, y pertenece al estado de Texas.

La población era en 2020, según el censo del Gobierno de Estados Unidos, de 15.217 habitantes, donde 11.939 personas eran hispanas, siendo un 55% del total los que, además de inglés, hablan español.

Según el periódico The Texas Tribune, en el colegio estudian niños de segundo, tercer y cuarto año, llegando a ser un total de 535 alumnos en el curso 2020- 2021. Gran parte de ellos eran "hispanos y considerados económicamente desfavorecidos".

Manny González, familiar de uno de los niños de la escuela y que ha vivido en la ciudad durante 30 años, cuenta al mismo medio que la gente de Uvalde "es una comunidad muy fuerte". "Es un buen lugar para vivir y formar una familia… Ahora, nuestro pequeño pueblo estará en todo el mundo”.

Mary Fowler, de 64 años y abuela de uno de los alumnos que se encontraba dentro de la escuela cuando los hechos se produjeron, asegura al medio que la ciudad trataba de recobrar el ritmo tras el parón que produjo la covid-19.

"No somos la ciudad más rica", explica, "todo el mundo está luchando, y empezaba a sentir que nos volvíamos a poner de pie. Va a ser duro". También aseguraba que la población que "es una comunidad pequeña realmente buena" y que "no puedo creer que esto haya pasado aquí, simplemente no puedo".

Tras el ataque y esperando a tener información sobre lo ocurrido, muchos habitantes y familiares quisieron congregarse para rezar, así como también se ofreció una misa en la Iglesia Católica Romana del Sagrado Corazón, ya que según el medio, la comunidad es "predominante católica".

Este tiroteo ya es el más letal de este 2022 en EE UU, y el segundo más mortífero en 10 años. El primero ocurrió en 2012 en el colegio Sandy Hook de la ciudad de Newton (Connecticut), en el que se mató a 26 personas. Además, los hechos han ocurrido diez días después de que se disparara a diez personas en un supermercado de Búfalo (Nueva York).