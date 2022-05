El autor de la masacre en la escuela de Texas: Salvador Ramos, un joven de 18 años que habría publicado fotos de armas en Instagram

El autor del tiroteo que dejó al menos 21 muertos, 19 de de ellos niños, este martes en una escuela de primaria de Uvalde, en Texas (EE UU), antes de ser abatido por la Policía, es Salvador Ramos, un joven de 18 años de nacionalidad estadounidense, residente en la propia Uvalde, y estudiante en un centro de secundaria de la localidad, según informaron las autoridades.

Ramos, cuyo apellido fue identificado incorrectamente en un primer momento como "Romas", habría disparado a su abuela antes de dirigirse al centro escolar para perpetrar la masacre, que cometió armado con una pistola y, posiblemente, un rifle, según dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott, que no dio más detalles sobre cómo se encuentra la mujer.

El joven habría enviado asimismo un mensaje de texto apenas unas horas antes de llevar a cabo el ataque, en el que escribió: "Estoy a punto de" ("I'm about to"), según informa el diario New York Post.

También habría publicado recientemente fotos de armas en su cuenta de Instagram, de acuerdo con varios medios estadounidenses.

Actuó solo

El gobernador de Texas, Greg Abbott, explicó en una rueda de prensa que Ramos dejó su vehículo fuera de la escuela y ya dentro "disparó y mató de manera horrible e incomprensiblemente a 14 estudiantes y a un profesor", de acuerdo con el primer recuento de víctimas.

Por su parte, el jefe de Policía del Distrito Escolar de Uvalde, Pete Arredondo, indicó en otra rueda de prensa que en este punto de la investigación creen que el agresor actuó solo en este crimen "atroz".

El diario The New York Times, que consultó los registros del centro educativo en el que Ramos cometió la matanza, señaló que el 90% del alumnado es de "origen latino", mientras que la mayor parte del 10% restante es "blanco".