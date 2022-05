Salvador Ramos, el autor de la matanza en la escuela primaria Robb de Uvalde (Texas, EE UU), compartió varios mensajes y fotografías con una desconocida en redes sociales a la que prometió contar "un pequeño secreto". La mujer ha compartido la conversación que mantuvo con el tirador y ha mostrado condolencias a las familias de las víctimas, 21 personas, 19 de ellas niños y niñas alumnos del centro educativo.

El autor del tiroteo publicó en la red social Instagram una fotografía de los dos rifles que había comprado los días 17 y 20 de mayo, poco después de cumplir los 18 años. Y etiquetó a una usuaria que tiene el 'nick' (nombre en redes) de @epnupues (que leído de abajo a arriba podría significar send nudes, manda desnudos).

Varios medios de comunicación y particulares en redes sociales están compartiendo unas capturas de la conversación que Ramos y la dueña de la cuenta @epnupues mantuvieron horas antes de la masacre. Se trata de un montaje realizado por la joven, que ha sido identificada como vecina de Los Angeles (California), en el que ella muestra sus condolencias a los allegados de las víctimas de la última masacre escolar.

La conversación empieza después de que Ramos etiquetó a la mujer desconocida en una foto de sus armas. Le pregunta él a ella si piensa dar publicidad a las armas. "¿Qué? ¿Qué tienen que ver sus armas conmigo?" le pregunta ella. "Solo quise etiquetarte", dice Ramos. "Estoy confusa".

Acto seguido le pregunta de nuevo por qué la ha etiquetado. Él responde que porque quiso y que debería de estar agradecida. Ella insiste en que no y le dice que le da miedo. "Casi no te conozco y me etiquetas con armas".

Al día siguiente, Ramos vuelve a contactar con la joven de Instagram por mensaje privado. "Voy a hacerlo", le dice. Ella pregunta qué va a hacer. Y le da los buenos días. Él responde que se lo dirá a las once de la mañana. Que le mandará un mensaje al que debe responder. Esto último se lo escribe en mayúsculas. Le dice que tiene "un pequeño secreto" para ella, que dice que si no está dormida, porque no se encuentra bien, le contestará. El último contacto de él dice: "Me piro".

Poco después el joven es captado por un vecino de la escuela primaria Robb entrando armado al centro educativo donde mató a 21 personas, 19 de ellas niños de 7 a 10 años. Ramos fue abatido por la Policía después.