Así es el rifle AR-15, el arma que usó Salvador Ramos en el tiroteo y masacre de Texas

Este martes se producía en Uvalde, una localidad del estado de Texas, un tiroteo en una escuela de niños de entre 7 y 10 años. El autor ha sido Salvador Ramos, que portaba un rifle AR-15 con el que ha acabado con la vida de, al menos, 19 niños y 2 profesores.

La masacre se hizo utilizando este arma del tipo rifle AR-15, que a simple vista es muy parecido a lo que se conoce como arma M16, aunque su funcionalidad es muy distinta. De hecho, el AR-15 es un rifle deportivo semiautomático, que solo es capaz de disparar un tiro con cada presión del gatillo, como indican desde Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).

Se trata de un arma que se ha convertido en los últimos años en uno de los rifles más queridos, pero también más despreciados o denigrados en Estados Unidos, sobre todo, porque es el modelo de arma usado en las masacres como la que ha sucedido en Texas.

De hecho, aunque el gobierno no lleva un registro exacto de cuántas armas hay en circulación, los expertos estiman que puede haber entre 10 y 12 millones de estos rifles en los Estados Unidos, tal y como recoge un artículo de The New York Times.

Este número es muy elevado, sobre todo, si se tiene en cuenta que, junto con otras armas de asalto, fueron prohibidas por la ley federal de 1994 a 2004. A partir de este año, la ley expiró y, actualmente, los principales fabricantes de armas de fuego producen su propio rifle genérico de estilo AR-15

Así, las personas que se encuentra en contra de las armas y que defienden su regulación y control en el país se oponen a este tipo de armas con mayor énfasis, mientras que la NRA llama a este tipo AR-15 como 'El rifle de Estados Unidos'.