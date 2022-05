Adrián Sáenz, el mayor divulgador de finanzas en español: "Recomiendo diversificar e invertir incluso en criptomonedas"

Adrián Sáenz, es el mayor divulgador sobre inversión online y finanzas personales en lengua castellana, con presencia en Youtube, Instagram y TikTok. Con más de 900.000 suscriptores y 43 millones de visualizaciones, Sáenz es el principal referente en el ámbito de la inversión de activos digitales en internet. Desde su canal explica y comparte su experiencia personal con ejemplos prácticos de temas actuales como criptomonedas, finanzas personales, inversión online o nuevos activos entre otros muchos temas.

¿Cómo logra un joven graduado en marketing rozar el millón de seguidores en redes sociales como Instagram, Youtube y Tik Tok? Trabajando duro. Llevo casi 5 años dedicándome completamente a mis redes sociales creando y subiendo contenido a diario. Para mí es un trabajo como cualquier otro, por eso invierto mi tiempo profesional en nutrir todos mis perfiles para seguir ofreciendo contenido de calidad e interesante a mi público.

¿Qué recomienda a los españoles que están viendo cómo se encarece casi todo: la factura eléctrica, el gas, la gasolina, el diésel, la mayoría de los alimentos, los productos tecnológicos... con un IPC que rebasa el 8%. ¿Conviene ahorrar? Yo no puedo hacer recomendaciones a nadie, solo te puedo hablar desde mi punto de vista sobre lo que yo haría o diría a una persona cercana… pero nunca tratando de convencer a nadie. Siempre dejo muy claro que no soy experto, me dedico a compartir mi experiencia personal, que a veces es de ganancias y otras de pérdidas. Creo que es la mejor forma de que los demás puedan tomar sus propias decisiones.

A partir de aquí creo que tener ahorros es importante, poder contar con un fondo de seguridad a tu disposición es algo que puede ayudarte en caso de que ocurra cualquier imprevisto tanto en tu vida personal como a nivel macroeconómico. Una vez contamos ya con este dinero sí que creo que es interesante empezar a invertir, pero con el enfoque a largo plazo, mirando a 10-15 años vista o incluso apuntando hacia la jubilación.

¿Diría que es momento para invertir? ¿En Bolsa? Invertir es algo muy personal, cada persona debe tomar su propia decisión sobre el momento idóneo de aventurarse en el mundo de las inversiones.

Creo que lo interesante es tener una cartera de inversión diversificada no sólo en bolsa, sino también tener en cuenta la inversión inmobiliaria, renta fija e incluso criptomonedas si estás dispuesto a asumir algo más de riesgo.

¿En qué sectores aconseja invertir en Bolsa y en cuáles no? En mi caso particular yo invierto en fondos indexados, es decir, fondos de inversión como lo que nos ofrecen en los bancos, pero con la diferencia de que no cuentan con un gestor detrás. Este tipo de fondos se indexan a un índice (IBEX35, S&P 500, etc) haciendo que las comisiones sean más bajas al no haber nadie gestionando como ocurre en los fondos de inversión activa. A largo plazo está demostrado que los fondos indexados son más rentables.

Yo invierto en un fondo indexado al mundo, es un ETF que se llama VT. Al invertir en este fondo estoy invirtiendo en las 9000 empresas con más capitalización de todo el mundo, así sigo la lógica de diversificar al máximo. Con esto lo que hago es invertir en la economía mundial ya que cuento con acciones de muchos países.

¿Qué riesgos y oportunidades tiene invertir en criptomonedas, un sector que acaba de sufrir un gran desplome? Hay que entender que los mercados son cíclicos, es algo normal, están diseñados para que tengan periodos de subida y de bajada.

Las criptomonedas tienen muchos riesgos, creo que es una inversión adecuada para un grupo determinado de personas ya que es un activo muy volátil. El principal riesgo es que hay gran cantidad de criptomonedas y es un mercado que no está regulado, por tanto, hay dificultad en observar qué proyectos son beneficiosos. En mi caso me limito principalmente a invertir en bitcoin, el 95% de mis inversiones en criptomonedas es Bitcoin.

¿Es rentable invertir en planes de pensiones? Nunca he invertido en un plan de pensiones, pero no dejan de ser fondos de inversión con ciertas ventajas fiscales.

¿Cree que el Sistema Público de Pensiones es sostenible? No, no es sostenible. La Unión Europea lo ha advertido en varias ocasiones.

¿Y en vivienda, es rentable comprarse un piso ahora? ¿Qué se debe tener en cuenta si alguien se plantea esa inversión? No soy experto en inversión inmobiliaria si te soy sincero, pero creo que es como cualquier inversión: puede ser rentable siempre que sepas como invertir y cómo funciona el mercado. El sector inmobiliario desde luego es complicado, no es una inversión sencilla.

¿Qué riesgos y oportunidades tiene invertir en oro? Aún no ha llegado el momento en que yo haya decidido invertido en oro. Pero creo que es un activo muy interesante que seguramente añada a mi portafolio de inversión en un futuro. El oro es un valor refugio y así lo ha demostrado históricamente.

Dicho esto, si observamos la rentabilidad que el oro nos ha dado respecto al dólar en los últimos 250 años, veremos que es muy inferior a lo que nos ha podido dar la renta variable. Por este motivo, personalmente no es un activo que me atraiga hoy en día. Pero ya veremos.