Continúa el juicio por difamación que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard. El litigio, que comenzó el 11 de abril, está previsto que dure seis semanas en el tribunal de Fairfax (Virginia, Estados Unidos). Este lunes, 23 de mayo, ambos actores se han vuelto a ver las caras en su vigésima cita judicial.

El artista pide a su expareja 50 millones de dólares por daños y perjuicios, mientras Heard, por su parte, responde con una contrademanda en la que alega que el actor ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclama 100 millones.

Todo ello ha provocado un largo proceso judicial en el que se han aportado diferentes pruebas gráficas, y distintos testigos, extrabajadores y amigos de la pareja han declarado para intentar discernir el comportamiento de ambos dentro de la relación.

Además, está siendo un juicio muy mediático, tanto nacional como internacionalmente, y seguido en directo por diferentes medios y canales de televisión, superando las audiencias que generó el proceso legal de O. J. Simpson.

"La amputación del dedo no fue por el lanzamiento de una botella"

El primer testigo del día es el doctor Richard Moore, un doctor ortopédico especializado en cirugía de la mano. En un interrogatorio realizado por el equipo legal de Amber Heard, el médico asegura que realizó una operación a Johnny Depp tras una amputación que sufrió en Australia en marzo de 2015, y ha constatado que las imágenes que le han mostrado de las heridas y las radiografías correspondían a ese momento.

"¿Se produjo como consecuencia del lanzamiento de una botella de vodka?", le preguntaron los abogados de la defensa. "No", respondió el cirujano.

Lo que se intenta constara con el testimonio del doctor es el motivo de la herida, pues Johnny Depp aseguró que la amputación se produjo después de que su expareja le lanzara una botella de vodka, mientras que Amber Heard contó que la lesión se la hizo el actor tras estrellar un teléfono contra la pared.

Por su parte, la abogada de Depp, Camille Vasquez, aclaró que el actor ya había dicho que la botella no le golpeó desde arriba, de ahí que la lesión no sea como él cree. Y recalcó que el cirujano no estuvo en el accidente, por lo que no puede constatar que la amputación no sucediera por el golpe de una botella.

"No puedo descartar nada por completo... No puedo descartar que la lesión haya sido causada por la puerta de un coche... No puedo decir definitivamente qué causó la lesión", dijo el doctor Richard Moore en su declaración escrita, tal y como evidenció la abogada de la acusación. Aun así, él sigue manteniendo que, por su experiencia y por la herida, la amputación no fue a causa del lanzamiento de una botella.

Heard lleva a un psiquiatra experto en violencia doméstica

Elaine Bredehoft, abogada de la actriz, interroga ahora al psiquiatra y médico David R Spiegel, testigo de Heard. El experto habla de su experiencia con adictos a las drogas y el alcohol, los cuales son un gran porcentaje de sus pacientes, y también de la violencia en la pareja.

El médico pone en valor que la violencia doméstica puede ser física, psicológica y sexual, y puede tener diferentes motivaciones: el control de la otra persona, tener el poder, la autoridad...

A pesar de su declaración, el equipo legal de Depp pone en valor que Spiegel no tiene ningún tipo de titulación sobre violencia en la pareja, pero sí ha escrito un libro sobre traumas, algo que la abogada le ha pedido que explique. "Gracias por la publicidad del libro", comenta con ironía el testigo, algo que ha hecho aumentar la tensión en la sala.

El psiquiatra pone en duda las capacidades del intérprete para "funcionar como actor", pues ya se comentó que usaba un auricular cuando actuaba. "En este juicio, la cognición [de Depp] ha mejorado, como cuando está sobrio. Así que le felicito por ello", apostilla Spiegel.