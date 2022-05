Johnny Depp imita a Jack Sparrow a la salida del juicio contra Amber Heard

Piratas del Caribe: La venganza de Salazar, la última entrega de la exitosa saga de Disney, llegaba a la taquilla internacional hace ya cinco años, pero los fans poco imaginaban entonces que sería la última vez que verían en pantalla al Jack Sparrow de Johnny Depp. Aunque había planes para una sexta entrega, el estudio decidía poner fin a su colaboración con el actor tras las acusaciones de maltrato por parte de Amber Heard.

Recordemos que Heard había publicado un artículo en el Washington Post donde hablaba de los abusos que había sufrido a manos de su expareja, aunque nunca llegaba a identificarlo. En pleno juicio por difamación contra Heard, Depp denuncia ahora haber perdido proyectos como Piratas del Caribe 6 o el papel de Gellert Grindelwald en Animales fantásticos debido al escrito de su exmujer.

"El capitán Jack Sparrow es alguien a quien construí desde cero y, desde luego, puse mucho de mí mismo”, ha asegurado refiriéndose al excéntrico protagonista de Piratas del Caribe, y ha añadido que no volverá a la franquicia. Sin embargo, eso no significa que Sparrow no siga en él.

La semana pasada, a la salida del mediático juicio contra Heard, Depp se paraba a saludar a sus fans desde el asiento trasero de un coche e imitaba al icónico personaje.

#JusticeForJohnnyDepp Captain Jack made an appearance, y’all!! Thanks JD & team ❤️❤️ Sending love and support!! pic.twitter.com/OUJkFziNes — Bekka Schultz Fontanilla (@CasablancasGrl) May 18, 2022

En el vídeo que compartía una de sus seguidoras en Twitter, vemos al actor saludando y agradeciendo el apoyo a sus fans. En determinado momento, le dicen que él siempre será el capitán Jack Sparrow, a lo que Depp responde con la voz del personaje: "Todavía anda por ahí en alguna parte. Le veo de vez en cuando".

Hollywood opina

La demanda por difamación de Johnny Depp a su expareja Amber Heard ha desembocado en un juicio muy mediático. El intercambio de acusaciones, además de afectar a la carrera tanto de Depp (expulsado de Piratas del Caribe y Animales fantásticos) como de Heard (con su metraje en Aquaman 2 drásticamente mermado), se ha convertido en la comidilla de los medios y las redes sociales.

Además, varias personalidades han querido opinar sobre el asunto. La última en hablar al respecto ha sido la actriz Eva Green, que ha salido en defensa de Depp. “No tengo ninguna duda de que Johnny saldrá con su nombre limpio y su maravilloso corazón revelado al mundo", ha asegurado Green, que coprotagonizó Sombras tenebrosas con el actor.

