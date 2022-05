“Johnny Depp conseguirá limpiar su nombre”: Eva Green defiende al actor

Luego de un mediático juicio que Johnny Depp entabló con The Sun una vez el tabloide le llamara “pegaesposas” (wife beater), se ha tejido un juicio más mediático aún, y que está sacando lo peor de la esfera pública. El actor ha demandado por difamación a su exmujer Amber Heard, argumentando que la publicación de su artículo en el Washington Post en 2018 (donde nunca llegaba a identificar al cónyuge que habría ejercido violencia contra ella) le hundió la carrera. En este tiempo Depp se ha desvinculado de las franquicias Piratas del Caribe y Animales fantásticos, pero Heard no ha corrido mejor suerte, viendo reducido drásticamente su papel en la próxima Aquaman and the Lost Kingdom.

Aunque cada sesión del juicio es más deprimente que la anterior y los testimonios son horribles desde ambas partes, en el entorno de Hollywood hay quien decide escoger bando sin sonrojo, o incluso habla públicamente del tema. Chris Rock, luego de ser agredido por Will Smith, puso el listón bajísimo a la hora de asegurar en un monólogo que “había que creer a todas las mujeres salvo Amber Heard” (siendo esto lo más ligero que dijo), y ahora nos encontramos con otra celebridad que toma partido inequívocamente por Depp. Se trata de Eva Green, actriz que coprotagonizó con el actor Sombras tenebrosas.

Tim Burton dirigió Sombras tenebrosas en 2012 basándose en la popular serie homónima de los 60, y desde entonces Green parece haber mantenido una buena relación con el intérprete. De ahí que haya publicado en su perfil de Instagram una imagen donde aparecen juntos, escribiendo: “No tengo ninguna duda de que Johnny saldrá con su nombre limpio y su maravilloso corazón revelado al mundo. La vida será mejor de lo que nunca fue para él y su familia”. Green parece convencida de la inocencia de Depp frente a las acusaciones de Heard, en un ambiente progresivamente más enrarecido.

Pasando por alto las últimas revelaciones (que hace poco apuntaban a heces dejadas en la cama de Depp como parte de “una broma que salió mal”), en el juicio con The Sun dos exnovias de Depp, Winona Ryder y Vanessa Paradis, declararon a favor del actor y negaron que tuviera conductas violentas. En el proceso que nos ocupa ya han sido llamadas otras ex como Ellen Barkin y Jennifer Grey, asegurando esta última que Depp fue “celoso y controlador” con ella.

