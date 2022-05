Chris Rock: “Hay que creer a todas las mujeres, salvo a Amber Heard”

La demanda por difamación de Johnny Depp a su expareja Amber Heard ha desembocado en un juicio muy mediático, donde a cada sesión se cruzan las revelaciones rocambolescas paralelamente a algún que otro detalle sobre el funcionamiento de Hollywood. El intercambio de acusacione ya habría abocado a un revés en la carrera tanto de Depp (expulsado de Piratas del Caribe y Animales fantásticos) como de Heard (con su metraje en Aquaman 2 drásticamente mermado), además de, por supuesto, haberse convertido en la comidilla de los medios y las redes sociales, que están dedicando al juicio un atento escrutinio.

De ahí que varias personalidades quieran opinar sobre el asunto, y en lograr con su actitud que todo sea aún más deprimente. Chris Rock ha obtenido un gran altavoz público luego de ser agredido por Will Smith en la pasada ceremonia de los Oscar. El bofetón correspondiente, que a Smith le está costando caro pese a haber recogido seguidamente el Oscar por El método Williams, ha traído un gran éxito a los espectáculos humorísticos de Rock, con multitud de entradas vendidas, y precisamente durante uno de ellos, en Londres, el cómico ha visto oportuno opinar sobre el juicio de Depp y Heard. Lo ha hecho en el marco del monólogo y, en fin, digamos que no ha contribuido a elevar el nivel de la conversación.

“Creed a todas las mujeres, creed a todas las mujeres, salvo Amber Heard”, ha exclamado Rock desde el escenario, para a continuación referirse a uno de los factores más llamativos del juicio: la revelación de que Heard habría depositado heces en la cama de Depp en 2016. La actriz de Aquaman se habría jactado de “dejar una sorpresa” en la cama de Depp, luego describiéndolo como “una horrible broma que salió mal” y atribuyendo la responsabilidad a los perros del actor. Depp, por su parte, ha descrito estas acciones como “tan extrañas y grotescas que solo puedo reírme”, y es más o menos lo que ha hecho Rock durante su función, según se hace eco Vanity Fair.

“¿Qué coño le pasa? Se ha cagado en su cama. Estará bien, pero no ha cagado bien. Se ha cagado en su cama. Una vez que te cagas en la cama de alguien, eres culpable de todo… ¿qué coño está pasando ahí? Vaya, y tuvieron una relación después de esto. Debe ser un coño increíble… he estado con algunas perras locas, pero maldita sea”, dijo el humorista. Seguidamente hizo referencia a su altercado con Smith (“Ya he recuperado la mayor parte de mi audición”) y por redondear la noche deleitó a sus seguidores con su opinión sobre algunos de los problemas de la sociedad actual. “Todo el mundo es una víctima hoy en día”.

“Hay víctimas reales en el mundo que merecen ser escuchadas, que merecen nuestro amor y compasión. Pero si todo el mundo dice ser una víctima, entonces nadie escucha a las verdaderas víctimas. Decimos que el mundo es adicto a los opiáceos, pero no… la adicción número 1 del mundo es la atención”. Y concluye: “Cualquiera que diga que ‘las palabras duelen’ nunca ha recibido un puñetazo en la cara”.

