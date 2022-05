La presentadora Wanda Sykes sigue “traumatizada” por el bofetón de Will Smith

Luego de agredir a Chris Rock por un chiste sobre el físico de su mujer Jada, nadie le impidió a Will Smith permanecer en su asiento durante la última ceremonia de los Oscar, para a continuación regresar al escenario y aceptar el Oscar a Mejor actor por El método Williams. Que nadie en la Academia impidiera algo así fue muy criticado, pero una vez transcurrida se han sucedido múltiples consecuencias. Smith, tras dimitir de su puesto como académico, ha sido vetado de los Oscar durante los próximos 10 años, paralelamente a que su imagen pública quede terriblemente dañada y varios de los proyectos que encabezaba sean sujetos de suspensión, aplazamientos o directamente cancelación.

Cualquiera pensaría que ha sido suficiente, pero Wanda Sykes sigue dándole vueltas. Junto a Regina Hall y Amy Schumer, esta humorista ejerció de presentadora en los Oscar del bofetón, y durante uno de sus espectáculos de comedia en Orlando Sykes ha vuelto a hacer referencia a lo ocurrido, según People. “Todavía estoy traumatizada. No puedo hablar de ello. Me violenta”, aseguró para compartir sus pensamientos al respecto: “No podía creer que siguiera sentado ahí, como un imbécil. ¿No deberías estar ahí sentado con un abogado o con la policía de Los Ángeles, hijo de puta?”. Sykes sigue muy molesta por lo que ocurrió, aunque también entiende que Smith no pasaba por su mejor momento.

“Espero que se recomponga. Hasta entonces, que le jodan”, exclamó. Con la excepción de gente como Tiffany Haddish, la agresión de Smith a Rock ha sido percibida con un rechazo unánime en Hollywood, y la propia Sykes ya habló al poco del incidente en relación a lo indignante que le pareció que la Academia no hiciera nada según Smith volvía a su butaca. “Cuando le dejaron quedarse en la sala y disfrutar del resto del espectáculo para aceptar el premio, me dije ‘qué asco’. Es un mensaje equivocado. Si agredes a alguien, te expulsan del edificio y se acabó”, insiste. “Que le dejaran salir me pareció asqueroso”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.