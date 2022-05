Apple retrasa a 2023 su próxima película con Will Smith

En la 94 edición de los Oscar, poco antes de subir a recoger su premio interpretativo por El método Williams, Will Smith agredió a Chris Rock. Lo hizo en plena gala luego de que el humorista hiciera un chiste sobre su mujer Jada Pinkett Smith, y las consecuencias no se han hecho esperar. Smith ha dimitido de la Academia, mientras el propio organismo vetaba su presencia en futuras ceremonias durante 10 años. Por no hablar de cómo esto ha afectado a los planes inmediatos del actor, en tanto a próximas películas que han suspendido o aplazado su desarrollo. Dentro de Netflix se ha postergado el rodaje de Fast and Loose, que iba a protagonizar para David Leitch, y se ha cancelado del todo Bright 2. Esto se supone que no ha tenido nada que ver con el bofetón.

Por otro lado Bad Boys 4 también ha sido suspendida provisionalmente, y el estreno de un próximo documental para Disney+, Pole to Pole, se ha atrasado. A todo esto hay que añadirle ahora, según Variety, el destino de Emancipation. Emancipation iba a ser justo la siguiente película de Smith tras El método Williams, y a lo largo de su gestación se ha rumoreado que el actor bien podría recibir una nueva nominación al Oscar por ella (o se rumoreaba, antes del incidente en la última ceremonia). Dirigida por Antoine Fuqua (Training Day), Emancipation narra la historia de un esclavo que escapa de una plantación, y se postulaba como una de las grandes apuestas para la próxima temporada de premios. De modo que, producida por Apple, estaba tanteando un estreno para finales de 2022.

No será así. Una fuente afirma que la película de Smith no llegará hasta mediados de 2022; que ha habido discusiones para intentar que se estrene antes, pero estas no han prosperado. Es inevitable percibir el retraso como otra consecuencia de la agresión a Rock, con Apple queriendo esperar a que se apacigüen los ánimos para enviar una nueva película de Smith al gran público. No obstante, en torno a Emancipation se han dado otros reveses que también justificarían su retraso. Como, por ejemplo, lo mucho que se ha alargado su rodaje debido a una pausa por COVID, los efectos del huracán Ida, y el hecho de que la producción se haya desplazado de Georgia a Luisiana cuando ya había empezado, en protesta a la restricción de voto que los republicanos persiguen en este estado.

También están las múltiples películas que Apple planea para finales de 2021, luego de la victoria que amasó en los Oscar por CODA (aunque, en favor de Smith y Rock, ya nadie parezca acordarse de eso). Para el 17 de junio Apple tiene planeado el lanzamiento de Cha Cha Real Smooth con Dakota Johnson, una adquisición del Festival de Sundance como en su momento lo fuera CODA. El 5 de agosto llega la película de animación Luck, por no hablar de otros estrenos tan esperados como The Greatest Beer Run Ever (primer film de Peter Farrelly luego de que Green Book ganara mejor película) o Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese.

La posproducción de esta última, sin embargo, se está alargando tanto que hay rumores de que podría no estrenarse hasta 2022, como Emancipation.

