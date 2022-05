Courtney Love confiesa que Johnny Depp le salvó la vida tras una sobredosis y le apoya en el juicio, aunque siente empatía por Heard

Courtney Love ha relatado su experiencia con Johnny Deppy los motivos por los cuales le estará eternamente agradecida. La cantante, viuda del músico Kurt Cobain, ha expresado a través de un vídeo que apoya al actor en el juicio que tiene contra su exmujer, Amber Heard.

En las imágenes, la cantante recuerda cuándo el intérprete le salvó literalmente la vida en 1995. "No quiero juzgar a nadie públicamente, pero quiero decirles que Johnny me salvó la vida en 1995, cuando tuve una sobredosis en el exterior de The Viper Room", asegura la artista, que recuerda que Depp le hizo RCP hasta que llegó la ambulancia.

Además, recuerda la conexión del actor con su hija, Frances Bean, ahora de 29 años. "Cuando yo era adicta al crack y Frances estaba teniendo que sufrir todo eso con trabajadores sociales, Johnny le escribió una carta de cuatro páginas que ella jamás me mostró. Realmente no conocía a Depp", reconoce.

La cosa no quedó ahí, ya que en el 13 cumpleaños de su hija, Depp se encargó de "mandar limusinas para recoger a mi hija y sus amigas para ver Piratas del Caribe". "Nunca había visto una de esas películas de piratas, pero Frances las amaba", asegura la cantante, que menciona que su hija también le había dicho que Depp salvó su vida.

En el vídeo, Love reconoce, también, que siente cierta simpatía hacia Amber Heard y que empatiza con su situación. "He sido la mujer más odiada de Estados Unidos y del mundo, incluso antes de que TikTok existiera. Siento mucha empatía por lo que Amber debe sentir. ¿Te imaginas cómo se debe sentir eso? Pero si usas un movimiento para tu propio beneficio personal y habitas espacios interseccionales feministas queer y abusas de la situación... Espero que se haga justicia, sea el resultado que sea", añade.