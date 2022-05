La convivencia en los Cayos Cochinos está resultando bastante dura para algunos supervivientes que, después de tres semanas de concurso, empiezan a notar la falta de alimentos. Algo que, inevitablemente, hace mella en su carácter.

Kiko Matamoros y Alejandro Nieto parecen estar en el centro de todas las polémicas y el motivo, casi siempre, es el mismo: el colaborador de Sálvame ha tomado a Tania como su víctima y no deja de hacerla responsable de todos los males de la isla.

Una situación que molesta a Alejandro, pareja de la joven, quien no ha dudado en encararse en más de una ocasión con Matamoros. Ante esto, los colaboradores de El programa de Ana Rosa han advertido de que el comportamiento de los dos concursantes podría tener consecuencias.

Paloma Barrientos, por su parte, ha destacado que "Kiko es un provocador y sabe hacerlo muy bien. Desde el primer momento ha ido a por Tania y es desagradable". Además, la colaboradora ha señalado que "esa provocación le sirve en los platós, pero en la isla...".

En esta ocasión, la bronca de Matamoros y Nieto vino motivada porque el de Sálvame dio a entender que Alejandro había interferido para que su actual pareja quedase en buena posición en un concurso de belleza. Algo que Tania sentenció que no tenía nada que ver con el reality: "He venido a que se me juzgue como superviviente".

Los presentes en el Club Social del matinal no han coincidido en su opinión, pues mientras que la mayoría de ellos se mostraban contrarios a la actitud de Kiko, Miguel Ángel Nicolás ha señalado que le gustaba que Matamoros diera información adicional sobre el resto de concursantes: "Es parte del concurso. Siempre, en los realities se sacan cosas de fuera".