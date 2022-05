Marta Peñate asegura que Tania Medina tonteó con un famoso actor de Antena 3 poco antes de entrar en 'Supervivientes'

Una nueva gala de Supervivientes 2022 vio la luz este jueves 12 de mayo en Telecinco y se convirtió en la última para Ainhoa Cantalapiedra como concursante, pues fue la expulsada de la noche. Sin embargo, tendrá una nueva oportunidad de quedarse en el Palafito como parásito si el público opta por echar del mismo a su huésped actual, Rubén Sánchez Montesinos.

Bastante más agitado que en el palafito estuvo el ambiente en La Palapa, con varias discusiones que sacaron lo peor de los concursantes. Una de ellas llegó después de que el formato emitiera un vídeo que veía cómo Marta Peñate le dejaba claro a Alejandro Nieto que no confiaba en Tania Medina a raíz de su paso por La isla de las tentaciones.

"No me fío de Tania. Y el porqué es su anterior reality. Hay que juzgarla como superviviente, pero como persona han pasado tres meses desde la última vez que te vimos en tele y a mí me pareció un poco sucio lo que hizo. Tu punto débil es tu novia, pero yo no sé si el punto débil de tu novia eres tú y lo siento por decírtelo", aseveró, recordando cuando se supo que la canaria se había acostado con el extentador Stiven.

Además, Peñate le dijo a Nieto que sabía cosas que daban fe de su comentario, aunque no las quiso revelar. La cosa cambió en directo, y "ante las provocaciones de Tania", según dijo la propia Peñate, decidió explicar a qué se refería en el vídeo.

Según recordó, sabía que, tres semanas antes de que comenzase el concurso, la modelo e influencer había tonteado con un famoso actor "de la cadena triste", es decir, Antena 3, en una discoteca.

Marta se hunde por meter mierda a Alejandro sobre Tania y acaba soltando que 3 semanas antes Tania casi se enrolla con un actor de la cadena triste 🤣#SVGala4 #Supervivientes2022 #Supervivientes13M pic.twitter.com/ez4Da0P7XW — Rafael García López ❤️‍🔥🏝️❤️‍🔥 (@RafaelGarciaLAF) May 12, 2022

Añadió Peñate que las acompañantes de Medina en ese momento, Amor Romeira, Beatriz Retamal y Marina Ruiz, todas ellas pertenecientes al universo de Mediaset, intentaron frenar a la canaria, que dijo que mientras no se enrollara con el actor, no pasaría nada.

La revelación tuvo lugar al final de la gala y fuera de tiempo, por lo que la cosa no fue más allá. Eso sí, Jorge Javier Vázquez adelantó que Alejandro Nieto había creído las palabras de Marta Peñate y que se las había creído, por lo que probablemente tuvo mucho que hablar con su novia, Tania Medina, tras el programa.

Tania y Alejandro manipularon un certamen, según Kiko

No fue el único frente que tuvo la canaria en La Palapa. Por otro lado, Kiko Matamoros aseguró que hizo trampas en un certamen de belleza junto a su novio, pues él hizo de jurado y ella concursó cuando estos ya eran pareja, algo que le ha distanciado completamente de Medina, pese a que es una gran amiga de su novia, Marta López Álamo: "Te presentaste a un concurso de Miss con tu novio de jurado, mintiendo y ocultando la relación. Esa eres tú", sentenció Matamoros.