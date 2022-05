La Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales (APDDA) pide que se pueda viajar en los trenes con perros de más de diez kilos

¿A cuantos dueños de perros les encanta llevarse a sus peludos de vacaciones? Cada vez es más común escoger destinos turísticos donde acepten perros para poder disfrutar de un descanso con la familia al completo pero, sin un coche, a veces esto no es una tarea fácil. Si tienes un perro grande (que pese más de diez kilos) no podrás llevarlo contigo ni en bus, ni en tren.

Pero, ¿por qué? La normativa de Renfe Media y Larga distancia para viajar con animales de compañía (perro, gatos, hurones y aves no de corral son los que contempla la compañía) solo permite un peludo por viajero y solo están admitidos aquellos que no pesen más de diez kilos, por lo que si tenemos un perro un poco más grande, no podemos ir con el en el tren.

Por este motivo el senador y miembro de la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Derechos de los Animales (APDDA), Carles Mulet (Compromís), ha denunciado al Gobierno, en pregunta escrita, que Renfe discrimine a los viajeros con perros de más de diez kilos.

"A pesar de que, en los últimos años, cientos de clientes frecuentes que viajan con Renfe se han quejado, la compañía no brinda justificación alguna para aplicar esta norma", denuncia.

Por ello, el senador ha solicitado al Ejecutivo que inste a la empresa Renfe a revisar la normativa. Y no es el primero que ha realizado una petición de este tipo. En 2015, la presentadora de televisión Sandra Barneda, inició una campaña para que la compañía de transporte aceptase cualquier tipo de perro en sus viajes.

Para ello, organizó una recogida de firmas y elaboró un texto a modo de petición para la campaña online. "Este verano, muchas familias en España no podrán disfrutar de unas vacaciones junto a sus mejores amigos: sus perros. Nosotros, como amantes y amigos de los perros, tenemos la obligación de defender sus derechos y de darles voz. Y poder viajar con ellos en estas vacaciones es algo que debería estar al alcance de todos", empezaba el texto.

"Una compañía como Renfe, que ya ha demostrado sensibilidad para atender a los ciudadanos y para ofrecer soluciones, tiene la oportunidad de seguir siendo referente. Por eso, pido a Renfe que permita viajar en sus trenes a los perros de más de diez kilos", concluía la petición.