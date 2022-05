Aragonès, tras el cese de la directora del CNI: "Nadie puede dar ninguna crisis por matizada ni resuelta"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamado este miércoles al Gobierno, tras el cese de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, transparencia, asunción de responsabilidades y garantía de no repetición: "Hasta que esto no pase, nadie puede dar ninguna crisis por matizada ni resuelta", ha dicho.

Así lo ha afirmado en la sesión de Control del Parlament, en respuesta a la pregunta del presidente de Junts en la cámara, Albert Batet. Según Aragonès, se equivoca quien piense que con la decisión de destituir a Esteban se acaba la depuración de responsabilidades que exigen, y ha asegurado que el Ejecutivo central está "lejos de cumplir" las demandas que le han puesto sobre la mesa.

Poco antes, Batet ha coincidido en que el cese de la directora del CNI no es suficiente, y tras añadir que no puede servir "como cabeza de turco", ha defendido ante Aragonès que no se puede dialogar con los que espían al independentismo, en sus palabras.

"Para tener credibilidad en Europa y sobre todo para hacer respetar nuestra dignidad, hay que ser consecuente en las relaciones con el Gobierno del Estado. No podemos dialogar con quien nos espía", ha remarcado Batet, que ha acusado al Ejecutivo de Sánchez de "lavarse las manos" y "no dar la cara" por este tema. Según JxCat, es necesario saber "quién ha ordenado, validado, ejecutado y pagado" el espionaje político a independentistas.

El presidente de la Generalitat ha reiterado su exigencia de que se desclasifiquen las autorizaciones judiciales que permitieron dicho espionaje, así como el resto de la información relacionada con este caso, y que se asuman "responsabilidades políticas".

Por su parte, el líder de Vox en el Parlament, Ignacio Garriga, ha reprochado a Aragonès que siga "obsesionado con pedir cabezas al autócrata Sánchez", en lugar de dedicarse a "mejorar la vida" de los catalanes.

A su vez, el presidente del PPC, Alejandro Fernández, se ha referido a la "conexión del separatismo con el régimen de Vladímir Putin", en alusión a las informaciones sobre un encuentro del expresident Carles Puigdemont con el exdiplomático y empresario ruso Nikolai Sadovnikov el 26 de octubre de 2017, un día antes de la declaración unilateral de independencia en el Parlament.

Fernández ha instado a Aragonès a "expulsar" del Govern a JxCat, para no convertirse en "cómplice" de las conversaciones que mantuvo Puigdemont con interlocutores rusos.

Aragonès ha replicado que fue el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy quien se "reunió con Putin en 2013" y ha señalado que el "hilo del que intenta tirar" al denunciar una trama rusa "se queda muy corto".

Por otra parte, Albert Batet ha expresado su "condena más enérgica" a la decisión de la juez que ha impuesto una pena de 15 meses de inhabilitación al expresidente catalán Quim Torra, en su segunda condena por desobediencia por desoír una orden que le obligaba a retirar una pancarta con un lazo amarillo de la Generalitat, lo que ya le costó el cargo en septiembre de 2020.