El Govern afirma tras la destitución de Esteban que "esto no va de gestos" y que se presentará como acusación popular en la causa

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha afirmado este martes tras conocerse que el Gobierno ha cesado a la directora del CNI, Paz Esteban, por el caso Pegasus, que "el cese no lo resuelve todo, no cierra el tema, y quien piense así, se equivoca". Ha añadido que "no es suficiente" y que "hacen falta explicaciones convincentes" sobre quién ordenó y permitió las escuchas, así como desclasificar las órdenes judiciales para intervenir comunicaciones. "Esto no va de gestos, porque la gravedad del caso requiere decisiones sensatas", ha dicho.

Plaja ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para dar cuenta de la reunión semanal del Consejo Ejecutivo de la Generalitat, en la que también ha anunciado que "el Govern se personará como acusación popular" en la causa penal que ha abierto la Audiencia Nacional para investigar los ataques informáticos con 'Pegasus' a los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. También se personará como acusación popular, ha dicho, en la investigación del juzgado de instrucción 32 de Barcelona.

Los principales objetivos de esta decisión, ha señalado Plaja, son "tener información de primera mano" sobre el caso, ante la "opacidad" del Gobierno, así como "velar por los intereses de la Generalitat".

La portavoz del Govern ha calificado el caso "de espionaje político" como "uno de los más graves de la historia" del Estado y ha dicho que ha comportado "una pérdida de confianza política institucional" del ejecutivo catalán en el español.

Ha informado, además, de que la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha pedido por carta al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que informe sobre los "contratos firmados entre el CNI y la empresa propietaria de Pegasus" u otras que ofrecen sistemas similares. Asimismo, "ha reclamado al Consejo de Ministros formalmente la desclasificación de las órdenes judiciales que se tramitaron para intervenir comunicaciones del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès".

El Govern, ha señalado Plaja, ha traspasado a la autoridad catalana de protección de datos la información de que se dispone" para que la dé a conocer a "otros organismos homólogos".

Puigneró: "Nada ha cambiado"

El vicepresidente y conseller de Políticas Digitales y Territorio de la Generalitat, Jordi Puigneró, considera que "nada ha cambiado" con la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban, por parte del Gobierno.

Han cessat la directora del CNI però no han cessat els que van ordenar el #CatalanGate. Res ha canviat. Continuem esperant una investigació independent i internacional. https://t.co/soUyiHrmpX — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) May 10, 2022

En un apunte en Twitter, Puigneró ha señalado que han cesado a la directora del CNI, pero no a "los que ordenaron el CatalanGate".

Por ello, ha dicho que continúan esperando "una investigación independiente e internacional".