Run for the Oceans, así es el evento por el reciclaje de adidas y Parley

Run for the Oceans es la iniciativa que desarrollan conjuntamente adidas y Parley para contribuir a la recogida y reciclaje de los residuos plásticos que se acumulan en las playas y costas del mundo.

Se trata solamente de correr con lo que tan solo tienes que conseguir tus zapatillas adidas con un precio mejor con un código promocional adidas y lanzarte a contribuir a la mejora del medio ambiente.

Los residuos y, especialmente el plástico, se han convertido en una seria amenaza para el medio ambiente y, sobre todo, para los océanos y la vida marina, y esta iniciativa pretende ser una respuesta ante esta situación.

La presencia de plásticos en las aguas y playas de todo el mundo cuesta la vida de muchos animales y ponen en peligro los ecosistemas costeros y marinos.

¿Cuándo es la Run for the Oceans 2022?

Este es el quinto año que se lleva a cabo Run for the Oceans y, en esta ocasión, esta iniciativa para potenciar el reciclaje se llevará a cabo entre los días 28 de mayo y 8 de junio.

Para participar tan solo tienes que descargarte la app adidas Running by Runtastic y unirte a Run for the Oceans. Por cada 10 minutos que estés corriendo o practicando actividades deportivas como fútbol o tenis, adidas y Parley recogerán el peso equivalente a 10 botellas de plástico en playas y áreas costeras.

El objetivo de Run for the Oceans es contribuir a la preservación del medio ambiente a través del deporte. adidas

Este año se espera alcanzar los 250.000 kilos de plástico recogido. El año pasado participaron en Run for the Oceans más de 5 millones de personas y se recorrieron 56 millones de kilómetros.

Compromiso con el reciclaje

Adidas y Parley colaboran con el uso de Parley Ocean Plastic en la creación de tejidos para la ropa y las zapatillas de adidas como Primeblue, elaborado con plástico reciclado, que sirve para la creación de buena parte de las zapatillas de la marca. De hecho, adidas cuenta con una colección sostenible que, además de Primeblue, utiliza otros tejidos reciclados y formas de producción más sostenibles.

Run for the Oceans pretende también concienciar sobre el peligro de los plásticos para los ecosistemas marinos. adidas

Run for the Oceans es una iniciativa con la que adidas y Parley pretenden impulsar la concienciación medioambiental y ayudar al reciclaje de una mayor cantidad de plásticos.

Si tienes pensado participar en Run for the Oceans, estas son algunas de las zapatillas que te ayudarán a aumentar al máximo la recogida de plásticos.

Ultraboost 22

Las Ultraboost 22 combinan un diseño muy atractivo y unas prestaciones técnicas insuperables. adidas

Con un 50% de Parley Ocean Plastic y otro 50% de poliéster reciclado en la parte superior de tejido Primeknit, las Ultraboost 22 son unas zapatillas diseñadas para reducir su impacto en el medio ambiente y con la mejor tecnología y diseño de adidas.

Consiguen una gran comodidad y, sobre todo, un espectacular retorno de energía para lograr el máximo rendimiento. Se ha mejorado la estabilidad y el agarre para lograr unas zapatillas que ofrecen un gran rendimiento. Son lo mejor de adidas para running.

4D FWD_PULSE

Las 4D FWD_PULSE cuentan con un diseño rompedor y mejoras significativas en materiales y especificaciones. adidas

Las adidas 4D FWD_PULSE son unas vanguardistas zapatillas de running que priorizan sobre todo el confort a través de un refuerzo del talón con diseño tridimensional para absorber mejor los impactos y obtener un buen retorno.

Estas zapatillas, que también tienen un 50% de la parte superior de tejido reciclado, ofrecen un gran rendimiento y su precio es más ajustado que el de las Ultraboost 22.

Adizero Boston 10

Las Adizero Boston 10 son unas zapatillas de running muy cómodas que se pueden usar también en el día a día. adidas

Las Adizero Boston 10 son unas zapatillas resistentes y muy versátiles que puedes usar para tus entrenamientos o para conseguir un diseño muy atractivo en tus outfits diarios. Cuenta con amortiguación Lightstrike Pro+ para correr más cómoda, refuerzos internos para un mejor agarre y varillas de carbono para facilitar la pisada. La parte superior mantiene el uso de materiales reciclados.

Además de apuntarte de forma individual con la app, también puedes participar en grandes eventos de Run for the Oceans que se celebran en ciudades de todo el mundo y, en España, en Valencia. Con tus nuevas zapatillas o con el calzado que has usado siempre, a partir del 28 de mayo, no olvides correr para ayudar a conseguir entre todos un planeta mejor.