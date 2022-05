El mundo del periodismo y del corazón se despiden de Jesús Mariñas: "Estoy devastada, era una noticia que no me esperaba"

Jesús Mariñas ha fallecido a los 79 años a causa del cáncer de vejiga que padecía. Y, con su muerte, ha dejado huérfanos a una gran cantidad de figuras de la televisión, el periodismo del corazón y el faranduleo español.

El gallego ha formado parte de una gran cantidad de programas, desde Sálvame a Qué tiempo tan feliz, pasando por el inolvidable Tómbola de Canal 9 en el que tantos momentazos dejó.

Por ello, con tantos años de carrera a sus espaldas, ha coincidido con muchos profesionales y famosos que este martes lloran su pérdida y que han querido despedirse de él.

"Hoy estoy devastada. Era una noticia que no me esperaba", ha lamentado Chelo García-Cortés en Sálvame. "Por primera vez, siento que me estoy quedando sola. Son muchos años de complicidad, de discusiones, de secretos compartidos".

"El golpe ha sido duro porque yo le quería y sé que él a mí también me quería", ha declarado María Teresa Campos. "Cuando un amigo se va, queda un vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Allá donde estés, Jesús querido, ojalá nos encontremos un día".

Acabo de enviar un mensaje muy cariñoso a Elio Valderrama, al que me ha unido siempre un vínculo de amistad. 💜 — Karmele Marchante B. (@KarMarchante) May 10, 2022

Tengo el corazón roto. Se ha ido un gran amigo Jesús Mariñas, un periodista de raza. Vital, compañero de viaje entrañable, generoso…0jala que en este último viaje le vaya bonito. — rosa villacastin (@RosaVillacastin) May 10, 2022

Admito que esta noticia me da pena.

Coincidí con él y a pesar de la cantidad de bromas que hacíamos sobre él en “Slqh”, el tipo me demostró que tenía un gran sentido del humor.https://t.co/4nzFQDxe01 — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) May 10, 2022

Me muero de pena, de tristeza, de dolor… mi querido Jesús Mariñas nos ha dejado. Siempre estarás en mi corazón, mi Libra maravilloso DEP. — Esperanza Gracia (@esperanzagracia) May 10, 2022

DEP Jesús Mariñas. ♥️ — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) May 10, 2022

Muere Jesús Mariñas. Otro más. Éramos amigos. Vaya en paz. — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) May 10, 2022

Karmele Marchante, quien compartió muchas horas de pantalla en Tómbola, también ha tuiteado para decir que le ha mostrado sus condolencias a Elio Valderrama, marido de Mariñas.

"Tengo el corazón roto. Se ha ido un gran amigo, Jesús Mariñas, un periodista de raza. Vital, compañero de viaje entrañable, generoso… Ojalá que en este último viaje le vaya bonito", se ha despedido la periodista Rosa Villacastín. "A pesar de la cantidad de bromas que hacíamos sobre él en Sé lo que hicisteis, el tipo me demostró que tenía un gran sentido del humor", ha dedicado Ángel Martín.