El portavoz del PP en el Parlamento renuncia a repetir en las listas del 19-J por Córdoba

José Antonio Nieto, portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, anunció que no repetirá por Córdoba en las listas electorales del partido de cara a los comicios del 19 de junio. Nieto cierra de este modo su etapa como parlamentario, aunque el consejero portavoz de Presidencia, Elías Bendodo, le auguró un "desempeño importante si él lo quiere" en el futuro equipo del actual presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno.

Nieto, portavoz desde febrero de 2019 y figura afín al ex presidente del PP, Pablo Casado, explicó que toma la decisión en base a que "no es fácil" que el PP en Córdoba saque más de seis escaños, entre los cuales no estaba prevista su inclusión a pesar de haber encabezado la lista en 2018. Por delante de él estarían el consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre; el coordinador general del PP-A, Antonio Repullo; y al presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina. Al tratarse de listas cremallera, está prevista la inclusión de tres mujeres, por lo que "no hay sitio para otro diputado varón en esa candidatura".

Nieto reconoció que "seguramente esta sea de las últimas ruedas de prensa como portavoz" y que ya ha planteado al presidente de la Junta "desarrollar mi actividad a partir de que se constituya el nuevo Parlamento en otro ámbito que él considere y sean estos compañeros los que lleven a cabo su actividad".

Sánchez, en Jaén junto a Espadas

Por su parte, el PSOE ha confirmado que el presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez, participará este sábado en su primer acto de precampaña junto al candidato socialista a la Junta, Juan Espadas. El acto tendrá lugar a las 12.00 en el Edificio Activa Jaén del recinto ferial de la localidad. Sánchez iba a acudir el pasado 8 de mayo a la Fiesta de la Rosa de Armilla (Granada) en compañía de Espadas, pero su visita se canceló tras confirmarse el positivo en coronavirus de Espadas.

Mientras, el vicepresidente de la Junta y candidato de Cs, Juan Marín, insistió en que Moreno, "sabe que no va a poder gobernar en solitario", lo que solo le deja dos opciones: pactar con Cs o con la "extrema derecha" de Vox, que es lo "que no quiere". Para Marín, tanto Moreno como los andaluces desean una reedición del actual pacto de Gobierno.

Finalmente, Adelante Andalucía informó de que pondrá la foto de su líder y candidata a Junta, Teresa Rodríguez, en las papeletas electorales del próximo 19 de junio para "dar certeza al votante" y evitar confusiones con otras coaliciones de izquierda.