Madrid promete hacer fijos a 1.600 médicos, pero la huelga continúa: "Es insuficiente"

La Mesa de Sanidad de la Comunidad de Madrid se ha reunido este martes con la huelga de médicos de hospitales que pide acabar con la temporalidad como trasfondo. El organismo, en el que se sientan la consejería del ramo y los sindicatos, ha sellado un acuerdo para aprobar la convocatoria por la modalidad de concurso de méritos de 9.577 plazas de las distintas categorías profesionales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) de las que 1.600 corresponden a médicos.

La medida ha contado con el respaldo de CC OO, UGT, CSIT UP y Satse y con el único rechazo del sindicato Amyts, que forma parte del comité de la huelga iniciada este martes. El órgano que representa a los manifestantes también se ha opuesto al compromiso del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero al considerarlo "insuficiente". Así pues, los médicos siguen con los paros, aunque se abren a negociar con el Gobierno regional.

"Se convocará el mayor número posible de plazas en este proceso extraordinario que permite la ley 20/2021", han asegurado desde el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso sobre el acuerdo sellado en la Mesa. Estas fuentes han añadido que junto con las 23.049 plazas ya publicadas y convocadas, puestos que no se incluyen dentro de lo que permite la Ley de Temporalidad y que en este momento se encuentran en diferentes fases de ejecución, el Sermas adjudicará la condición de personal fijo a más de 32.000 profesionales.

"Tras la resolución de todos los procesos y las plazas aprobadas este martes por concurso de méritos, la tasa de temporalidad del Sermas se habrá reducido en un 40% y se alcanzará el objetivo de fijeza de un 83%", han insistido desde Sanidad. Además, la consejería se ha comprometido a convocar concurso de traslados de personal facultativo siempre que se perfilen las plazas de las especialidades necesarias en los centros donde la complejidad asistencial así lo requiera.

Estos compromisos no cubren las reclamaciones de los convocantes de los paros, que siguen adelante. El comité de huelga afea que la cifra de concursos de méritos para estabilizar a médicos que ha ofrecido Sanidad no cubre a los miles de facultativos temporales, por eso tildan de "insuficiente" la solución. "Instamos a la Consejería de Sanidad a reunirse con nosotros para negociar", han señalado desde el comité. Para aseverar: "La huelga de facultativos continúa. Es indefinida y no vamos a parar hasta acabar con la temporalidad".

"Reclamamos una solución real a la huelga que los propios médicos no queremos y que impulsamos para proteger la sanidad de todos y a nuestros pacientes", han insistido los manifestantes. Según han resaltado, echan en falta que Sanidad "deje claro" cuántos facultativos están en situación de temporalidad desde antes de 2016. "Nuestras estimaciones son muy superiores a la insuficiente solución que ofrece la Consejería", han destacado.