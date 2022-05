La comodidad hecha moda: las sandalias Teva vuelven a arrasar este verano y en Primeriti con sus ¡últimas unidades a 20 euros!

Las reinas del llamado street style son, sin duda, las sandalias Teva, ya que su comodidad hizo que ganasen multitud de adeptos, porque las elegían para cualquier tipo de aventura en primavera y en verano. Ahora, sus diferentes tipos de suela y sus combinaciones cromáticas únicas han conseguido que la comodidad se convierta en una moda capaz de llevarse en cualquier acontecimiento y lugar cuando hace buen tiempo. Pero, ¿cuándo y cómo nació Teva?

La marca nació en el año 1984 en Estados Unidos, en el Gran Cañón, y la idea fue de geofísico Mark Thatcher, quien necesitaba un calzado que se adaptara a las excursiones por el río Colorado en verano. Añadió correas a unas simples chanclas para que no se las llevara la corriente y así nacieron las sandalias que han dado la vuelta al mundo y sus combinaciones de colores triunfan en los últimos años. Y como no, arrasan también esta primavera y verano. Por eso, si quieres renovar tus Teva, probarlas o aumentar tu colección estás de suerte porque en Primeriti, la web de ofertas flash de El Corte Inglés, ¡están a mitad de precio! Pero, no te demores, porque a la oferta le quedan muy pocos días para terminar.

Las originales por menos de 20 euros

Muchas marcas y diseñadores imitan los modelos Teva y hacen sus propias versiones, por algo será. Y es que, combinan con vaqueros, vestidos o, incluso, con faldas, convirtiéndose en una de las mejores maneras para completar el look. Y, lo mejor de esta semana es que los descuentos de Primeriti en Teva son tan extraordinarios, que las originales podrás encontrarlas desde 19 euros, en versión infantil. Pero no solo esto, sino otros modelos fabricados con materiales reciclados, cuestan solo 25 euros.

Desde 20deCompras te recomendamos que introduzcas también a tus hijos e hijas en esta moda de la comodidad este verano, para que jueguen cómodos, a la vez que combinan cualquier look con facilidad.

