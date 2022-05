El nombre de Margarita Robles, ministra de Defensa, es el de una mujer discreta y menos dada a la popularidad que gozan algunos de sus colegas en la magistratura y la política. Anticipo que no es una amiga de la pueda enorgullecerme -algo que siempre me hubiese encantado- que no escribo ni por afecto personal ni por compromiso de ningún tipo.

La conocí fugazmente y casi siempre de lejos cuando era secretaria de Estado en el Ministerio del Interior y me tocó seguirla periodísticamente en unos tiempos difíciles, cuando el terrorismo no promovía airados debates parlamentarios, se pronunciaba matando a quien le tocaba la mala suerte.

Enseguida la intuí como una persona seria, íntegra, inteligente y oculta bajo la sencillez que la caracteriza. Lo ratifiqué las veces que hablé con ella, no muchas ni muy prolongadas. Y lo compartí en alguna ocasión presentada por mis admirados colegas Julia Navarro y Fermín Bocos, quienes sí disfrutan de amistad más próxima.

Como hoy me he puesto a hablar de mí –mis lectores habrán observado que casi nunca lo hago–, me alegré mucho cuando la nombraron ministra de Defensa. Me pareció un acierto de Pedro Sánchez que en mi modesta opinión no podía compartir con otros nombres del Gabinete.

Y cada día que pasó desde entonces lo fui ratificando. Bien es verdad que le tocaba trabajar con unos militares que habían sufrido una evolución admirable, pero enseguida se convirtió en el motor de la trayectoria de modernización que se estaba produciendo y en el respeto que iban reafirmando en el extranjero.

Tampoco tengo amistades estrechas con ningún militar destacado, pero he tenido oportunidad de conocer la admiración que causan en las misiones por donde pasan. No es de extrañar que las fuerzas armadas sean una de las instituciones españolas más respetadas y admiradas. Robles cumple de forma admirable su responsabilidad, por eso últimamente es tan criticada.