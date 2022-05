La del jueves pasado no fue la gala de Supervivientes 2022 más fácil para Rubén Sánchez Montesino. El culturista recibió un tirón de orejas por parte de Jorge Javier Vázquez por dificultar la labor de los cámaras de Honduras.

En varias ocasiones, llegó a tapar con una manta el material audiovisual para que no le filmaran, y se encaró a uno de ellos por no dejarle tranquilo y porque consideraba que le grababan a conveniencia. Ya en su momento, esto fue muy criticado por Carlos Sobera y Lara Álvarez, pero fue el jueves cuando Jorge Javier fue más duro con él.

Además, añadió que sabían que estaba haciendo nudismo a propósito para no ser grabado, algo que no debía hacer, pues no "estaba de vacaciones". Para más inri, el novio de Enrique del Pozo no contó con defensor, pues este se ausentó.

Con sorna, Jorge Javier Vázquez lo explicó: "Tenía que venir, pero ha declinado la invitación. Tampoco ha querido entrar por Skype. Primero dijo que estaba malo, luego que no lo estaba. Después que estaba enfadado, y luego ni por Skype. Pues, recupérate, no te enfades más y cuando quieras, ven".

Sin embargo, la versión de Enrique del Pozo fue bien distinta. Según narró, llegó de un viaje laboral con mal cuerpo, se pensó que podría ser COVID-19 y desde el propio programa le recomendaron que no fuera. Entonces, Enrique del Pozo esperaba que acudiese a plató su sustituto, pero esto no ocurrió.

Belén diciéndole a Enrique del Pozo que si defiende a alguien es porque le sale de corazón y no para echárselo en cara 30 años después.



Diloooo👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 #deluxevivientes pic.twitter.com/Lq2UGCmqDW — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) May 7, 2022

"No entiendo por qué con otros concursantes sí se puede y con Rubén no", afeó Del Pozo, muy molesto, que añadió que tampoco quiso ir a Sálvame diario porque sentía que el formato se había cebado con él y porque no quería coincidir con Terelu Campos en un plató, algo que se negó a desarrollar.