Carlos Sobera estalla contra Rubén Sánchez Montesinos por desafiar a la organización de 'Supervivientes 2022'

Rubén Sánchez Montesinos fue el primer expulsado de Supervivientes 2022 el pasado jueves, después de que el público salvara a Ainhoa, Juan y Charo Vega. El novio de Enrique del Pozo pasaba así a ser el parásito de la edición, viviendo al margen de sus compañeros pero interactuando con ellos puntualmente, aunque sin hablar.

Como era de esperar, el culturista no llevó nada bien su mudanza, aunque el hecho de que desafiara a un cámara del programa despertó todas las alertas. "¿No ves que me hace contraluz, que no veo? Déjame un segundo, tío, no estoy para tonterías", le dijo el concursante al cámara que le acompañaba en su paseo por las rocas a mitad de la noche.

El participante terminó de perder los nervios y dijo, saltándose la normas, que cenaría cuando quisiera. "Ceno cuando me salga de los cojones, porque si estoy solo, estoy solo. Voy a hacer todo como me salga de la punta de la p***, porque lo primero es mi vida y mi salud. He visto que mi vida estaba en juego. Hay una supervivencia y quiero volver a España vivo", aseveró antes de tapar las cámaras con su ropa y con su mano para intentar que el momento no quedase registrado.

Como era de esperar, las citadas actitudes fueron muy mal recibidas por la parte visible de la organización del programa: Lara Álvarez y Carlos Sobera. "Lejos de entender en qué consiste el trabajo de nuestros compañeros, que son los que hacen posible este programa, Rubén complica mucho los quehaceres de los nuestros", comentó Álvarez. "Puede perder los nervios, pero los ha perdido con la persona inadecuada", sentenció Sobera, desde el plató.