Lambán: "No habrá Juegos" si la candidatura no es equilibrada y se aceptan las "imposiciones" de la Generalitat

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha advertido este jueves de que "no habrá Juegos" Olímpicos de Invierno en 2030 en Aragón y Cataluña si la candidatura no es equilibrada y ha dejado claro que Aragón "no aceptará en modo alguno" las "imposiciones" de la Generalitat. Lambán ha comparecido a petición del PP en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas.

Lambán ha aseverado que "si no hay acuerdo entre Aragón y Cataluña no habrá Juegos", añadiendo que transigir con las "imposiciones" de la Generalitad sería "hacer un flaco favor" al Estado: "Ni lo va a hacer Aragón ni se lo puede permitir España".

El presidente aragonés, que ha reiterado que el Gobierno de Aragón ha cumplido con su obligación al presentar una contrapropuesta "fundamentada" del reparto de pruebas y sedes, ha recalcado que fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en 2019 invitó a Aragón a participar en esta candidatura "de Estado", lo que aceptó siempre que fuera "en igualdad de condiciones y con un reparto equilibrado".

Y a su juicio, ni el presidente del Gobierno ni el del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, pueden imponer un acuerdo si este no existe entre Aragón y Cataluña.

Según Lambán, "a Cataluña hay que darle oportunidades, procurar que vuelva al redil constitucional, que forme parte activa y proactiva de este país, pero no a costa de aceptar sus imposiciones".

El presidente aragonés ha apostado por defender el interés de Aragón "dentro de la dialéctica que nos impone el Estado autonómico" porque "si a Aragón le va bien, a España le va bien, y viceversa".

"Los habitantes del Pirineo quieren que haya candidatura y que nos centremos en la nieve"

Lambán ha pedido ante el pleno de las Cortes de Aragón que se mantenga la confianza "hasta el último momento" en que la candidatura puede "ser realidad" y ha animado a "tratar de ganar la batalla" para que "no se pueda imputar a los aragoneses el fracaso". En este sentido, ha reiterado que su propósito es "ser el último" en levantarse de la mesa de negociación.

"El problema es que el COE cree que esta candidatura es igualitaria; su idea de igualdad y la mía no tienen nada que ver", ha continuado. Ahora "la pelota está en el tejado del COE y la Generalitat, está en manos de nuestros interlocutores decidir si nuestra propuesta es aceptada o no".

Javier Lambán ha recalcado que "lo que quieren los habitantes del Pirineo es, desde luego, que haya candidatura, que nos centremos en la nieve, donde ellos ven principalmente su futuro, que apostemos a fondo por los Juegos de Invierno e invirtamos en la unión de estaciones".

"No invertir en la nieve sería la mayor alegría que podríamos dar a nuestros competidores porque ellos sí están dispuestos a invertir en el sector" y, de hecho, "no somos los únicos que caminamos en esa dirección".