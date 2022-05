Anabel Pantoja revela el dinero que tiene en el banco y su gran error con Omar Sánchez

Después de dos semanas en Supervivientes, Anabel Pantoja se está dejando llevar por el ambiente de la isla y cada día se muestra más sincera sobre sus sentimientos.

Hace unos días, la sobrina de Isabel Pantoja se mostró más sensible que nunca desde su llegada a la isla y aprovechó para hablar sobre su expareja, Omar Sánchez.

"Ojalá me vuelva", comenzó diciendo, haciendo referencia a una vuelta de su atracción por 'el negro'. "Bueno, a lo mejor él no está cuando yo vuelva. A lo mejor tiene a Mari Pepis o algo. Lo que no quiero es que se aprovechen de él. Cuando nos separamos se le acercó gente. Pero claro, él es independiente, no puedo ser posesiva", aseguró.

"Era una cosa de dos. Pero él no ha tenido la culpa. Si alguien ha tenido la culpa, he sido yo. Tuve muchos ovarios, ¿eh? Pero me duele en el alma haber tomado la decisión", les dijo a los compañeros acerca de los motivos de la ruptura.

Horas después, ella misma volvió a hablar sobre su ex, desvelando cuál fue el gran error que cometió con él tras la boda. "Me fui a ver a mi tía, y no me fui de luna de miel. Fue un error, pero sentía que tenía que estar con mi familia y él hizo así, como si no fuera con él", explicó, algo que, según ella, motivó que la relación se terminara de enfriar.

En otro orden de cosas, la influencer también reveló que tiene seis ceros en su cuenta bancaria. Fue la respuesta a una pregunta de Anuar Beno, que quiso conocer las finanzas de algunos de sus compañeros de Playa Fatal.

Aunque no quería dar muchos detalles, e incluso se tapaba la boca ante las cámaras indiscretas que los graban 24 horas, Anabel, a través de gestos, indicó que eran tres números, por un lado, y tres números, por otro. "¿200.000?, ¿300.000?", preguntaron sus compañeros. Aunque sin confirmar, Pantoja hizo un gesto de que la cantidad se acercaría a esas cifras, que se verían realmente incrementadas tras su participación en el reality.