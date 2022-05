Carlota Boza ('LQSA'): "Hoy he mirado a los ojos a mi maltratador después de casi 8 años"

Carlota Boza, conocida por su papel de Carlota Rivas, la hija de 'los Cuquis', en La que se avecina, relató hace unos meses que ha pasado por momentos duros en su infancia, y no dudó en hablar de ello en su cuenta de Instagram.

"Mi padre me abandono cuando tenía 9 años. Mi madre, intentando que no estuviera muy triste, me regaló una perrita", relató en sus redes, justo el día que rindió homenaje a su fallecida perrita, Gilda.

Ahora, la intérprete ha utilizado de nuevo las redes para contar un episodio durísimo que ha vivido recientemente. Sin indicar un contexto sobre los hechos, Boza ha escrito en Twitter. "Hoy he tocado, he mirado a los ojos a mi maltratador después de casi ocho años".

Unas duras palabras con las que, tal y como indica, ha logrado superar una prueba en su lucha con el que, tal vez y según sus declaraciones, es su mayor miedo. "Me ha servido para darme cuenta de lo fuerte que soy y ver realmente que puedo con todo", ha relatado con total sinceridad.