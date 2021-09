A sus 20 años, Carlota Boza ya es conocida en el mundo de la interpretación por su papel de Carlota Rivas, la hija de 'los Cuquis', en La que se avecina. Desde que era bien pequeña, la actriz se ha puesto en la piel del mismo personaje, que ha crecido con ella.

Sin embargo, por muy idílico que pueda parecer ser una niña actriz, la joven ha pasado por momentos duros en su infancia, y no ha dudado en hablar de ello en su cuenta de Instagram.

Con más de medio millones de seguidores, la influencer, que también tiene su propia marca de ropa, acostumbra a compartir sus sesiones de fotos y sus momentos más personales. Pero, este fin de semana, dio una triste noticia en una de sus publicaciones.

"Me despido de ti, Gilda", escribió Carlota Boza en una publicación en la que aparecía con su madre, su hermano Nano -que interpreta a Nano en LQSA- y a su fallecida perrita, Gilda.

Parece que su unión con el animal era más que especial, pues llegó en un momento clave de su vida del que nunca había hablado: "Mi padre me abandono cuando tenía 9 años. Mi madre, intentando que no estuviera muy triste, me regaló una perrita".

"Desde entonces, ella me ha acompañado en todo. Gracias Gilda por todos estos años, por estar en las buenas y en las malas", agradeció. "Gracias Gilda por acompañarnos en esta etapa de nuestra vida, por formar parte de nuestra familia".