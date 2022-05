Anabel Pantoja estalla por la jugarreta de 'Supervivientes' con una recompensa de comida: "¿Cuatro limas de mierda?"

Cualquiera que haya visto alguna edición de Supervivientes sabe que la organización, a través del llamado Pirata Morgan, juega mucho con los concursantes y que les pone pruebas y les pide que tomen decisiones que aportan dinamismo al concurso, que está teniendo unos excelentes resultados en audiencia.

Era el caso de una apuesta que tuvieron que hacer los tres concursantes considerados más "torpes", o sea, Anabel Pantoja, Juan Muñoz y Ana Luque.

Se les propuso una larga subida a lo alto de una loma donde les esperaba una difícil decisión: debían elegir entre comer ellos tres un buen puñado de perritos calientes con patatas o quedarse con una recompensa de comida para todo el grupo.

Como tanto ellos como sus compañeros están pasando hambre y calamidades, los tres decidieron renunciar a la comida inmediata y eligieron que todo su grupo recibiera una recompensa.

Lo malo fue que al llegar abajo descubrieron que esa recompensa eran tres limas, sal, pimienta y perejil, algo muy frugal y que despertó la ira de Anabel Pantoja.

"Pues es frustante, pero bueno, es un juego", comenzaba diciendo, pero al poco se encendía por la frustración.

"No tengo energía, no tengo fuego, no tengo ni dignidad, no tengo nada", se quejaba. "¿Me haces subir hasta arriba para darme cuatro limas de mierda? No", espetaba hacia la dirección.

"Lo siento, chicos, pero no pienso hacer fuego ni pienso hacer nada. No tengo fuerzas, ninguna fuerza", les decía a los que la rodeaban, llorando de impotencia.

"Estoy cabreada, estoy decepcionada... Yo no pedía ni comida, lo único que pedía era una manera de encender el fuego y poder sobrevivir como cualquier persona", hacía ver la concursante en medio de su disgusto.