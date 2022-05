Anabel Pantoja lleva solo dos semanas en Supervivientes y cada día se le está haciendo más cuesta arriba. Su llegada a Playa Fatal con el resto de su grupo le está pasando factura, y quizá por eso, la sobrina de Isabel Pantoja se ha mostrado más sensible que nunca desde su llegada a la isla, y ha aprovechado para hablar sobre su expareja Omar Sánchez.

"Ojalá me vuelva", ha comenzado diciendo, haciendo referencia a una vuelta de su atracción por Omar Sánchez. "Bueno, a lo mejor él no está cuando yo vuelva. A lo mejor tiene a Mari Pepis o algo. Lo que no quiero es que se aprovechen de él. Cuando nos separamos se le acercó gente. Pero claro, él es independiente, no puedo ser posesiva".

En la conversación que ha tenido con sus compañeros de concurso, ha hablado sin tapujos sobre su boda y su posterior separación, tras 4 meses de matrimonio. "Era una cosa de dos. Pero él no ha tenido la culpa. Si alguien ha tenido la culpa, he sido yo. Tuve muchos ovarios, ¿eh? Pero me duele en el alma haber tomado la decisión".

Anabel, que desde que comenzó el concurso se ha acercado mucho a su compañero Yulen Pereira, ha seguido hablando con mucho cariño sobre su expareja. "Valoramos siempre lo que no tenemos".

Rafa Mora lanza un mensaje a Omar Sánchez

Rafa Mora, en 'Sálvame' MEDIASET

Rafa Mora ha querido dejar claro que todo lo que estamos viendo de Anabel Pantoja en Supervivientes es más un teatrillo. "El otro día estuve en Sevilla y pude corroborar que Anabel, 15 días antes de irse a Supervivientes, se enrolló en la discoteca La Piconera, con el hermano de uno de los toreros más famosos de este país".

"No quiero que te hagan sufrir más, Omar. Te prometieron amor eterno... y a los 4 meses nada", ha espetado Rafa Mora.