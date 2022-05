El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendrá que comparecer en el Congreso para dar explicaciones por los casos de espionaje conocidos en las últimas semanas -incluido el que le afecta a él mismo-, pero la Cámara Baja no investigará lo sucedido. Es el resultado de las alianzas cruzadas generadas en el Congreso a raíz de darse a conocer estas escuchas. Así, PP, Vox y las formaciones nacionalistas sumaron sus votos en la Junta de Portavoces para obligar a Sánchez a acudir al Congreso, con el voto contrario de PSOE y UP. La fecha aún está por concretar.

Sin embargo, la petición de que se creara una comisión de investigación específica sobre los pinchazos, solicitada por Unidas Podemos, ERC, EH Bildu o el PNV, decayó por la oposición de PP, Vox y Cs que, en este caso sí, votaron junto al PSOE.

La exigencia del Congreso de que Sánchez ofrezca explicaciones se produce apenas 24 horas después de que el Gobierno desvelara que el propio presidente y la ministra de Defensa, Margarita Robles, habrían sido víctimas de infiltración en sus teléfonos móviles en 2021 con el programa Pegasus, casos que se suman a los más de 60 desvelados contra dirigentes independentistas catalanes y vascos en 2017 y 2020.

La exigencia del Congreso de que Sánchez ofrezca explicaciones se produjo apenas 24 horas después de que el Gobierno desvelara que el propio presidente y la ministra de Defensa, Margarita Robles, habrían sido víctimas de infiltración en sus teléfonos móviles en 2021 con el programa Pegasus. Esos dos casos se suman a los más de 60 desvelados contra dirigentes independentistas catalanes y vascos en 2017 y 2020, por los cuales Unidas Podemos, ERC, EH Bildu o el PNV habían pedido una comisión de investigación en el Congreso, algo que no tendrá lugar por la oposición este martes de PSOE, PP, Vox y Cs.

Fuentes socialistas defienden su oposición a esta comisión de investigación asegurando que las indagaciones que ya se han puesto en marcha, como la que llevará a nivel interno el Ejecutivo, son suficientes para esclarecer las incógnitas que rodean al espionaje. Estas fuentes señalan, además, que al tratarse de asuntos reservados, el foro para discutirlos en el Congreso es la comisión de secretos, recientemente desbloqueada.

Comparece la directora del CNI

Allí, en esa comisión, comparecerá este jueves la directora del CNI, Paz Esteban, una de las dirigentes más señaladas por la incapacidad del centro para evitar las escuchas a Sánchez y Robles. Los socios del Gobierno, no obstante, rechazan que la comisión de secretos vaya a servir para aclarar públicamente el espionaje porque, entre otras cosas, sus deliberaciones son secretas y los portavoces no pueden revelar el contenido de las discusiones. Y, por ello, este martes calificaron de "torpeza" que el PSOE haya bloqueado la comisión de investigación.

La comparecencia de Esteban tampoco basta para los grupos aliados del Gobierno, que consideran que la información que pueda ofrecerles la directora del CNI no es suficiente. Es más: ERC exigió su dimisión porque, "en cualquier país democrático, si a la máxima responsable de los servicios de inteligencia se le pasa que se espía de forma ilegal al presidente y parte del Consejo de Ministros, su posición sería insostenible". En la misma línea, se expresó el portavoz de UP, Pablo Echenique, que no quiso nombrar expresamente a Esteban, pero sí dejó claro que "es evidente donde están las responsabilidades".

En cualquier país democrático, si a la máxima responsable de los servicios de inteligencia se le pasa que se espía de forma ilegal, su posición sería insostenible"

Desde el Gobierno, la portavoz Isabel Rodríguez aseguró que tanto Robles como Esteban cuentan con el "total apoyo" del presidente, aunque al ser preguntada directamente sobre si podía asegurar que la directora del CNI no va a dimitir o cesar en las próximas semanas se limitó a responder con un "no podemos hablar de futuribles".

Antes de la comparecencia de Esteban, está prevista este miércoles la intervención de Robles, a petición propia, en la comisión de Defensa del Congreso, marcada sin duda por el caso del espionaje, que el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ya investiga por un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Las fechas de las escuchas en 2021

19 de mayo. Primer ataque con el sistema Pegasus al móvil de Sánchez. Le sustrajeron 2,6 gigas de información. Se produjo un día después de su visita a Ceuta, en plena crisis migratoria por la llegada a Ceuta de 8.000 inmigrantes ilegales a raíz del conflicto diplomático con Marruecos por la llegada del líder polisario, Brahim Ghali, a España.

31 de mayo. Segundo ataque contra el móvil del presidente del Gobierno. Le sustrajeron 130 megas de datos. En mayo también fue atacado el de la ministra de Exteriores, González Laya.

Junio. El hackeo del móvil de la ministra de Defensa, Margarita Robles, se produjo en junio, coincidiendo con la salida de España de Ghali. Le sustrajeron 9 megas.