Los sindicatos anunciarán esta semana nuevas jornadas de huelga y no descartan el paro indefinido si Cambray no se mueve

Los sindicatos educativos anunciarán esta misma semana nuevas jornadas de huelga y no descartan el paro indefinido si Educació no se mueve. En declaraciones a TV3, Xavier Massó, del sindicato Professors de Secundària aspepc·sps, ha explicado este martes que una huelga indefinida a partir del 13 de junio es una hipótesis de trabajo que se está contemplando, pero ha añadido que “no hay nada definitivo”. “Esperemos que no haga falta”, ha añadido.

Fuentes sindicales han explicado que el jueves o el viernes se anunciarán los nuevos días de huelga, pero de entrada no se planteará este paro indefinido. Ahora bien, no se descartará la medida si no se ven avances por parte de Educació.

Massó ha explicado que entre todos los sindicatos están hablando y pensando en cuales son las movilizaciones “más efectivas” que pueden llevar a cabo, y una de ellas es la huelga indefinida, “pero todavía no está decidido”. El portavoz de los profesores de Secundaria ha recriminado “el inmovilismo constante” del conseller de Educació y su falta de “talante negociador”.

Por su parte, la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell, ha replicado que el Govern no puede aceptar que sea un "problema personal” y que solo se pueda solucionar el conflicto con la dimisión de Josep Gonzàlez-Cambray.

“De la misma manera que yo legitimo a los sindicatos, también hace falta que la otra parte entienda que hay un gobierno elegido democráticamente”, ha argumentado Collell también a TV3, donde ha remarcado que las políticas educativas que despliega el departament son “compartidas” por el conjunto del ejecutivo catalán.

También ha denunciado que solo el departament se ha movido y ha hecho diversas propuestas de acercamiento. “La otra parte también se ha de mover y este movimiento no se está produciendo”, ha insistido, a la vez que ha criticado que los sindicatos no se presentan a las reuniones de la mesa sectorial.

Collell ha recordado que después de la pandemia hay muchos colectivos que necesitan recursos del Govern, y ha avisado que los sindicatos no pueden pretender que todo sea “de golpe y al mismo tiempo”. Es por eso que se planteó una propuesta calendarizada de mejoras hasta el final de la legislatura que, según ha dicho, no ha obtenido respuesta.