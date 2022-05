Fabiola Martínez se rompe al desvelar la fobia por la que no pudo hacer terapia con su hijo Kike

Cuatro estrenó este lunes 2 de mayo Los miedos de, una apuesta por enfrentar a personajes conocidos con sus mayores fobias e intentar que las superen. Una de las primeras invitadas fue Fabiola Martínez, que habló sobre su pavor a las aguas profundas.

Según dijo la venezolana, lo que más le pesaba de ese miedo era lo que le limitaba en su día a día, llegando a tener que negarse a hacer una terapia con delfines junto a su hijo Kike por la fobia que arrastra desde niña.

"Lo que más me ha machacado durante bastante tiempo es el no poder hacer con Quique una terapia con delfines que nos han ofrecido. Para mí eso fue muy frustrante. Por mi hijo haría lo que fuera, pero mi límite era el agua. Me daba mucha rabia no poder acompañarle en esa terapia por mis miedos", lamentó, emocionada.

Por ello, se sometió a la hipnosis del Dr. José Elías para comprender mejor el origen de ese miedo. La empresaria explicó que vive con él desde los diez u once años, cuando al ayudar a una amiga suya que se estaba hundiendo en la piscina, empezó a tirar de ella, haciendo que Fabiola sintiera que el agua la arrastraba.

Martínez también tuvo que nadar junto a unos osos marinos en un zoológico, algo que se le hizo un mundo: "No lo puedo controlar. Me da la sensación de que me voy a hundir y no lo puedo evitar", expresó. Por ello, utilizó una máscara de esnórquel, pero seguía sintiendo que se podría hundir.

May 2, 2022

Sin embargo, su segunda inmersión fue mucho más liviana y la expareja de Bertín Osborne terminó superando su fobia tras meterse en una piscina de 20 metros de profundidad. "Ha sido una experiencia maravillosa, me siento muy relajada, me lo dedico a mí misma", celebró, pletórica, al salir del tanque de agua.