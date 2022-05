Loles León, en 'Los miedos de'.

Desde que se emitió la última edición de Tu cara me suena se supo que Loles León tenía fobia a las alturas, algo que derivó en que la actriz necesitara compañía para subir en el ascensor transformador del concurso.

Sin embargo, la catalana se cansó de ese límite y acudió a Los miedos de, el nuevo formato de Cuatro, para enfrentarse a su mayor miedo. Tal y como el programa ilustró este lunes 2 de mayo, la fobia había generado malestar en la actriz en otros trabajos, como en La que se avecina, donde necesitaba ayuda y taparse con una manta para subir por una empinada escalera de caracol.

Su miedo venía de un aparatoso accidente que tuvo lugar en 1989. "Estaba trabajando con Jeremy Irons y cuando acabamos fuimos a su hotel. Cuando llegamos habían quitado la luz y había una suite en la que, en vez de subir, era bajar. Como no lo sabía, porque no había estado antes, me caí por una escalera buscando el interruptor. No rodé, sino que volé. Me rompí la pelvis, la muñeca, el codo y estuve 45 días mirando al techo. Ya no soy la misma de antes de 1989. Yo antes de la caída no tenía ningún tipo de vértigo", narró.

ay por favor pobrecita Loles León subiendo las escaleras de La que se avecina JAJAJAJAJA



#LosMiedosDe pic.twitter.com/Pha7NjQTPk — Diego 🧸 (@diegobferrandez) May 2, 2022

Uno de los desafíos a los que se enfrentó la actriz fue a conocer el edificio RIU de Madrid, que tiene una de las azoteas más altas de la capital. Lo más llamativo de ella es una larga pasarela de cristal que permite ver el suelo. León se negó a cruzarla pese al apoyo moral de su amiga Bibiana Fernández, presente en el reto.

"¡Todo vacío! ¡Todo vacío!" Bibiana Fernández ayuda a Loles León a superar su miedo a las alturas en @losmiedostv



😨 #LosMiedosDe

🔴 https://t.co/oJ6E3gGHDu pic.twitter.com/BYrOVVZthm — Cuatro (@cuatro) May 2, 2022

Después, tuvo que enfrentarse a un vuelo aerostático, pero en esta ocasión sí lo consiguió. Eso sí, lo hizo tras un primer conato de huida al ver el vehículo. Poco después, fue capaz de reponerse y finalmente sí que voló por los aires, aunque no paró de gritar durante todo el proceso.